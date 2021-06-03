Aksungur'a yeni görev! Türkiye'nin güvenliği için uçuşlar sürecek

ANKA platformundan yola çıkarak 18 ayda geliştirilen, yüksek faydalı yük kapasitesi ile kesintisiz çok rollü istihbarat, gözetleme, keşif ve taarruz görevleri gerçekleştirme kapasitesine sahip 'Aksungur', SATCOM faydalı yükü ile görüş hattı ötesi operasyon esnekliği sağlıyor.

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