03 Haziran 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Aksungur'a yeni görev! Türkiye'nin güvenliği için uçuşlar sürecek

Aksungur'a yeni görev! Türkiye'nin güvenliği için uçuşlar sürecek

'nin gözdelerinden 'a yeni görevler verilmeye devam ediliyor. Saha görevine başlayan Aksungur, yangınla mücadelede Türkiye'nin ormanlarını koruyacak.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 03.06.2021 Güncelleme Tarihi: 03.06.2021
ABONE OL
Aksungur'a yeni görev! Türkiye'nin güvenliği için uçuşlar sürecek
Sesli dinlemek için tıklayınız.

tarafından geliştirilen ve ilk saha görevine başlayan insansız hava aracı ''a yeni görev.

'Aksungur'un 'nce yangınla mücadele kapsamında kullanılacağı belirtildi.

'tan yapılan açıklamaya göre, TUSAŞ tarafından geliştirilen 'Aksungur', tesislerinden 'na uçarak ilk saha görevine başladı.

Görev süresi boyunca 'nda konuşlanacak 'Aksungur', Orman Genel Müdürlüğü tarafından yangınla mücadele kapsamında kullanılacak.

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen, silahlı ve silahsız olarak gerçekleştirdiği uçuşlarda havada kalış rekoru kıran 'Aksungur', yangınla mücadelede Orman Genel Müdürlüğü'nün hizmetine girdi.

platformundan yola çıkarak 18 ayda geliştirilen, yüksek faydalı yük kapasitesi ile kesintisiz çok rollü istihbarat, gözetleme, keşif ve taarruz görevleri gerçekleştirme kapasitesine sahip 'Aksungur', SATCOM faydalı yükü ile görüş hattı ötesi operasyon esnekliği sağlıyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA