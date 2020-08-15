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Haberler Galeri Başkan Erdoğan ve Türkiye'yi hedef almıştı! ABD'li Joe Biden'a CHP, PKK ve FETÖ dışında tepki yağdı

Başkan Erdoğan ve Türkiye'yi hedef almıştı! ABD'li Joe Biden'a CHP, PKK ve FETÖ dışında tepki yağdı

ABD'de Donald Trump'ın rakibi olan Demokrat Parti Başkan Adayı Joe Biden Türkiye ve Başkan Erdoğan'ı adeta hedef gösteren skandal açıklamalara imza attı. Biden, Başkan Erdoğan'ı devirmek için muhalefete akıl verirken birlikte hareket etmeleri gerektiğini söyledi. Biden, ''Muhalefeti desteklediğimizi açıkça göstermeliyiz. Onlarla doğrudan temasa geçip Erdoğan'ı yenecek duruma gelmelerini sağlamalıyız.' ifadelerini kullandı. Biden'ın skandal açıkmalarına CHP, HDP-PKK ve FETÖ'cüler dışında tepki yağdı.

Giriş Tarihi: 15.08.2020 22:00 Güncelleme Tarihi: 15.08.2020 22:03
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Başkan Erdoğan ve Türkiye'yi hedef almıştı! ABD'li Joe Biden'a CHP, PKK ve FETÖ dışında tepki yağdı

ABD'de Donald Trump'ın rakibi olan Demokrat Parti'nin başkan adayı Joe Biden Türkiye ve Başkan Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarda bulundu.

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Başkan Erdoğan ve Türkiye'yi hedef almıştı! ABD'li Joe Biden'a CHP, PKK ve FETÖ dışında tepki yağdı

BIDEN: ERDOĞAN'I DEVİRMEK İÇİN MUHALEFETE DESTEK VERMELİYİZ
Biden Erdoğan'ı devirmek için muhalefetle birlikte hareket etmeleri gerektiğini söyleyerek. "Muhalefeti desteklediğimizi açıkça göstermeliyiz. Onlarla doğrudan temasa geçip Erdoğan'ı yenecek duruma gelmelerini sağlamalıyız.'' skandala imza attı.

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Başkan Erdoğan ve Türkiye'yi hedef almıştı! ABD'li Joe Biden'a CHP, PKK ve FETÖ dışında tepki yağdı

SKANDALA TEPKİ YAĞDI
ABD'den Türkiye'nin siyasetini dizayn etmeye kalkan üstü kapalı darbe tehdidi savuran Joe Biden'ın skandalına Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'si, HDP-PKK ve FETÖ'cüler dışında tüm kesimlerden tepki geldi.

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Başkan Erdoğan ve Türkiye'yi hedef almıştı! ABD'li Joe Biden'a CHP, PKK ve FETÖ dışında tepki yağdı

Skandal açıklamalara CHP, FETÖ ve HDP dışında tepki yağdı. İşte o tepkilerden bazıları:

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Başkan Erdoğan ve Türkiye'yi hedef almıştı! ABD'li Joe Biden'a CHP, PKK ve FETÖ dışında tepki yağdı