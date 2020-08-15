Başkan Erdoğan ve Türkiye'yi hedef almıştı! ABD'li Joe Biden'a CHP, PKK ve FETÖ dışında tepki yağdı

ABD'de Donald Trump'ın rakibi olan Demokrat Parti Başkan Adayı Joe Biden Türkiye ve Başkan Erdoğan'ı adeta hedef gösteren skandal açıklamalara imza attı. Biden, Başkan Erdoğan'ı devirmek için muhalefete akıl verirken birlikte hareket etmeleri gerektiğini söyledi. Biden, ''Muhalefeti desteklediğimizi açıkça göstermeliyiz. Onlarla doğrudan temasa geçip Erdoğan'ı yenecek duruma gelmelerini sağlamalıyız.' ifadelerini kullandı. Biden'ın skandal açıkmalarına CHP, HDP-PKK ve FETÖ'cüler dışında tepki yağdı.