Alçak iftiraların sahibi suç örgütü lideri Peker’e PKK’dan destek geldi

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Fetullahçı Terör Örgütü'nün ardından, eli kanlı terör örgütü PKK'nın da devreye girip Peker'e destek vermesi Türkiye'ye karşı yürütülen karalama kampanyası adına önemli ipuçları verdi. Suç örgütleri ile terör örgütlerinin birbiri ile ilintili olduğu, aynı merkezden yönetildiği bir kez daha gözler önüne serildi.

FİRARİ FETÖ'CÜLER ANALİZ VİDEOLARI VE TWEET'LER İLE PEKER'E SAHİP ÇIKMIŞTI

Yurt dışında bulunan suç örgütü elebaşı Sedat Peker'e, firari FETÖ'cüler YouTube yayınları ile destek vermişti. Yine attıkları Tweet'ler ile de Peker'e sahip çıkmışlardı.