Alçak iftiraların sahibi suç örgütü lideri Peker’e PKK’dan destek geldi
Türkiye’yi uluslararası arenada zor duruma sokmak için BAE merkezli kumpasa ortak olan suç örgütü lideri Peker’e destek PKK’dan geldi. Terör örgütü PKK’nın elebaşlarından Mustafa Karasu, çete lideri Peker'in yalanları ve karalama kampanyası için, 'İfşaatları çok önemli' ifadelerini kullandı. Karasu’nun açık desteği her iki kesimin de aynı eller tarafından yönetildiğini gözler önüne serdi.
Organize suç örgütleri ile mücadelede büyük başarı elde eden Türkiye, son günlerde yurt dışı merkezli karalama kampanyalarının odağında yer alıyor.
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in video çekerek yalan ve iftiralar ile ülkeyi hedef alması FETÖ'den sonra PKK'yı da keyiflendirdi. Sivilleri, polisleri, askerleri katleden PKK'nın sözde elebaşlarından Mustafa Karasu, Peker'e açık destek verdi.
PKK'DAN AÇIK DESTEK
Terör örgütü PKK'nın sözde yönetim kadrosunun en kritik isimlerinden olan Mustafa Karasu, örgüte yakın medya organlarına bir röportaj verdi. Karasu, Türkiye'yi hedef alırken, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'e selam çaktı, desteklerini ilan etti.
Karasu, çete lideri Peker'in yalanları ve karalama kampanyası için, 'İfşaatları çok önemli' ifadelerini kullandı.
AYNI MERKEZDEN KONTROL
Fetullahçı Terör Örgütü'nün ardından, eli kanlı terör örgütü PKK'nın da devreye girip Peker'e destek vermesi Türkiye'ye karşı yürütülen karalama kampanyası adına önemli ipuçları verdi. Suç örgütleri ile terör örgütlerinin birbiri ile ilintili olduğu, aynı merkezden yönetildiği bir kez daha gözler önüne serildi.
FİRARİ FETÖ'CÜLER ANALİZ VİDEOLARI VE TWEET'LER İLE PEKER'E SAHİP ÇIKMIŞTI
Yurt dışında bulunan suç örgütü elebaşı Sedat Peker'e, firari FETÖ'cüler YouTube yayınları ile destek vermişti. Yine attıkları Tweet'ler ile de Peker'e sahip çıkmışlardı.
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