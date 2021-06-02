02 Haziran 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Edirne merkezli FETÖ'nün "mahrem yapılanması" soruşturmasında 22 gözaltı

Edirne merkezli FETÖ'nün "mahrem yapılanması" soruşturmasında 22 gözaltı

merkezli 13 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında 22 şüpheli gözaltına alındı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.06.2021 Güncelleme Tarihi: 02.06.2021
ABONE OL
Edirne merkezli FETÖ'nün mahrem yapılanması soruşturmasında 22 gözaltı

Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, meslekten ihraç edilen müfettiş, komiser, akademisyen ve askeri personel ile avukatların yanı sıra görevde olan memurların da aralarında bulunduğu 23 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenledi.

Ankara, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Isparta, İstanbul, Afyonkarahisar, Kırıkkale, İzmir, Erzincan, Trabzon, Mersin, Ağrı ve Uşak'ta belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 22 zanlı gözaltına alındı. Bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Zanlılar ifadelerinin alınması için Edirne Emniyet Müdürlüğüne getirilecek.

FETÖnün mahrem yapılanmasına operasyon FETÖ'NÜN MAHREM YAPILANMASINA OPERASYON

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA