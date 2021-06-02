Başkan Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı kabul etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuk Başbakan Edi Rama ile çalışma yemeği yedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde Başkan Erdoğan, konuk Başbakan Edi Rama ile çalışma yemeği yedi.
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