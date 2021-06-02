03 Haziran 2021, Perşembe
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Başkan Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı kabul etti

Başkan , Başbakanı 'yı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuk Başbakan Edi Rama ile çalışma yemeği yedi.

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Giriş Tarihi: 03.06.2021 Güncelleme Tarihi: 03.06.2021
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Başkan Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı kabul etti

Başkan , Başbakanı 'yı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde Başkan Erdoğan, konuk Başbakan Edi Rama ile çalışma yemeği yedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde karşıladı.



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