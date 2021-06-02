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Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, milli sporcuları kabul etti

Son dakika haberi... Başkan , ve dünya şampiyonalarında madalya alan jimnastikçileri kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki kabule Gençlik ve Spor Bakanı ile Bakan Yardımcısı , Başkanı Suat Celen’in yanı sıra dünya şampiyonu jimnastikçi ve madalya alan diğer sporcular ve antrenörleri katıldı.

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Giriş Tarihi: 02.06.2021 Güncelleme Tarihi: 02.06.2021
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Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, milli sporcuları kabul etti

Başkan , ve dünya şampiyonalarında madalya alan jimnastikçileri kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki kabule Gençlik ve Spor Bakanı ile Bakan Yardımcısı , Başkanı Suat Celen'in yanı sıra dünya şampiyonu jimnastikçi ve madalya alan diğer sporcular ve antrenörleri katıldı.




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