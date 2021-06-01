Emniyet Genel Müdürlüğünden son dakika açıklaması! Binlerce personelin görev yeri değişti!

Bu doğrultuda;

1'inci bölgeden 2'inci bölgeye (10.329) personelin,

2'inci bölgeden 1'inci bölgeye (10.845) personelin,

2'inci bölgeden 2'inci bölgeye (352) personelin atama işlemleri yapılmıştır.

Ayrıca 1'inci bölgedeki (30.915), 2'inci bölgedeki (6.284) olmak üzere toplamda (37.199) personelin ise ipka talepleri kabul edilmiştir.