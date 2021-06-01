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Emniyet Genel Müdürlüğünden son dakika açıklaması! Binlerce personelin görev yeri değişti!

'nden yapılan açıklamasına göre 2021 yılı ve yer değiştirme işlemleri kapsamında Başkomiser, Komiser, Komiser Yardımcısı, Kıdemli Başpolis Memuru, Başpolis Memuru ve Memuru rütbelerindeki 21.526 personelin atama ve yer değiştirme işlemlerinin gerçekleştirildiğini belirtildi.

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Giriş Tarihi: 01.06.2021 Güncelleme Tarihi: 01.06.2021
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Emniyet Genel Müdürlüğünden son dakika açıklaması! Binlerce personelin görev yeri değişti!

, 2021 yılı ve yer değiştirme işlemlerinin gerçekleştirildiğini duyurdu.

21.526 PERSONELİN YERİ DEĞİŞTİ

Emniyet Genel Müdürlüğünce 2021 yılı Genel Atama çalışmaları çerçevesinde, Başkomiser, Komiser, Komiser Yardımcısı, Kıdemli Başpolis Memuru, Başpolis Memuru ve Memuru rütbelerindeki toplam (21.526) personelin atama ve yer değiştirme işlemleri gerçekleştirilmiştir.

Bu doğrultuda;

1'inci bölgeden 2'inci bölgeye (10.329) personelin,

2'inci bölgeden 1'inci bölgeye (10.845) personelin,

2'inci bölgeden 2'inci bölgeye (352) personelin atama işlemleri yapılmıştır.

Ayrıca 1'inci bölgedeki (30.915), 2'inci bölgedeki (6.284) olmak üzere toplamda (37.199) personelin ise ipka talepleri kabul edilmiştir.

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