Son dakika: Bahçeli'den MHP Grup Toplantısında önemli açıklamalar
Son dakika haberine göre Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Siyasi mücadelenin ahlakı olmalı. İlkesizlerin bağımsız iradesi olamaz. Siyasette erdem yoksa entrika hakimdir. Kılıçdaroğlu'nun erken seçim zorlaması kimin siparişi? Kılıçdaroğlu'nun belli ki aceleri var, telaş içinde. Türkiye'nin erken seçim gündemi yok. Seçimlere 754 gün kaldı, Kılıçdaroğlu sabret ve seyret." ifadelerini kullandı. MHP Lideri Bahçeli, "Kılıçdaroğlu, Biden'dan aldığı pasla sahaya inmiş ve Türkiye'nin kalesine gol atmaya çalışmaktadır." dedi. Atatürk'e hakaret iddiasıyla ilgili de konuşan Bahçeli, "Müslüman kisvesi altında provokasyondur. Gizli FETÖ'cü olup olmadıkları mutlaka incelenmelidir. Herkes uyanık olmak zorundadır. Atatürk milli birliğimizin ortak paydasıdır. Atatürk'e dil uzatanlar daha iyi Müslüman olduğu mu sanıyorlar? Atatürk düşmanlığı yapmak ihanete hizmettir" diyerek sert çıktı.
Son dakika haberine göre MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.
Teşkilatlarımız diridir, dengelidir, dava mücadelemizi inanmışlıkla ifa etmektedir. Partimizin yetkili kurumları işlerini azimle sürdürmektedir.
MHP önce ülkem ve milletim sonra partim ve ben rehberliğinde hareket etmektedir. Nihayetinde kazanan Türk milleti olsun diyoruz. Geleceğe umutla bakıyoruz.
Duymayan varsa tekrar edeyim biz bu ülkeyi karşılıksız sevdik. Türkiye'mizi meşgul eden her sorunla ilgili yapıcı düşüncelerimiz meydandadır. MHP olarak kendimize güveniyoruz.
Siyasi mücadelenin bir ahlakı olmalıdır. İlkesizlerin bağımsız bir iradesi olamaz.
Zillet partileri zalimlerin elindeki kozdur. Yeter ki ağızlarına bal sürülsün, sinek gibidirler pekmezciyi hemen tanırlar. Bunlara göre etek öpmekle dudak kirlenmez. Fitnecidirler. Türkiye işte böylesi bir muhalefete maruzdur.
CHP'NİN ERKEN SEÇİM İSTEĞİ SAHİBİNİN SESİDİR
Siyasette erdem yoksa entrika hakimdir. Erken seçime karşı olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu nereye kaybolmuştur. Kılıçdaroğlu ve diğer yandaşları bu operasyonların siyaset ayağıdır. Biden'ın dümen suyuna giren, kanlı teknesine binen Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP'nin erken seçim isteği sahibinin sesidir. Türk milleti böylesi bir tuzağa düşmeyecektir. Oyun büyük, oyun sinsi, oyun karanlıktır. CHP yönetiminin makam ve koltuk uğruna Türkiye'nin karşısına geçmesi zillet değil de nedir! CHP Genel Başkanı bir an önce seçime gidilmesi isteniyor. Belli ki acelesi var, milletten korkulur mu diye soruyor. Desteksiz sallayan Kılıçdaroğlu, seçimlerin yapılıp yapılmamasıyla ilgili referandumdan bahsediyor. Yalan makinesi olmakla kalmıyor terör örgütlerinin neşesi olduğunu görmüyor, göremiyor.
TÜRKİYE'NİN ERKEN SEÇİM GÜNDEMİ YOK
Kılıçdaroğlu masal anlatmasın. Mafyanın CHP'ye boyalı medyaya nasıl nüfuz ettiğini, kafese nasıl yerleştirdiğini görmeyen kalmamıştır. CHP yönetimi öyle bir hal almıştır ki düğüne götürseniz zurna beğenmezler. Tek ayak üstünde 40 yalan söylerler. Sayın Kılıçdaroğlu fazla zorlama, fazla hesap hatası yapma, ülkemizin erken seçim diye bir gündemi yoktur. Bunu da kiralık aklından çıkarma. Seçimlere bugün itibariyle 754 gün kalmıştır.
İHANETİN BEDELİ HAİNLERE ÖDETTİRİLMEKTEDİR
Terörle mücadele alanında gösterilen başarılar milletimizi haklı olarak sevindirmektedir. 1 Ocak'tan bu yana yapılan 181 operasyon 1162 terörist etkisiz hale getirilmiştir. İhanetin bedeli hainlere ödettirilmektedir. PKK/YPG'nin beli kırılmıştır. Teröristlerin temizletilmesi konusunda üstün bir mücadele yürütülmektedir. Diken battığı yerden battığı zaman çıkarılacak, terör örgütlerinin kaynak ve üreme alanları yerle bir edilecektir. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizle gurur duymak, sonuna kadar destek vermek milli vecibedir.
FETÖ'nün kalıntıları ve kripto elemanları yakalanıp cezalandırılacaktır. Hain teröristbaşı Gülen'in yeğeni olan Selahaddin Gülen, Türkiye'ye getirilmiştir. Vakit adalet önünde hesap verme vaktidir. FETÖ ile ilgili dosya sayısı 58 bin 720'dir. 1780 gündür süren mahkemelerin vicdanı rahatsız ettiğini ikazen söylemek isterim. Yargı reformlarının konuşulduğu bir dönemde FETÖ ve PKK'yı kapsamına alan adli süreçlerin bitirilmesi süratle temin edilmelidir. FETÖ'nün de PKK'nın da kökü kazınmalıdır. Terörle mücadelede hukuk sınırlarına bağlı kalarak icra edilmektedir. Toplumsal huzurumuzun kalıcılığı ve devamlılığı terörün hayatımızdan tamamen çıkarılmasına bağlıdır. Bugün mutfak yanıyorsa yarın söndürürüz. El birliği, güç birliği yaparız. Ekonomideki ağırlıkları birer birer söküp atarız ancak vatan yanarsa, ne karnımızı doyuracak sofra bulabilir.
REZİL SENARYOLARI DA MI GÖRMÜYORLAR?
CHP yönetimi bağımsızlık ve bekamız risk altındayken hangi yangından söz açıyor. Suriye yaklaşık 10 yıldır iç savaş tünelindedir. Esad 2014'te yüzde 88 olan oyunu, yüzde 95.1'e çıkarmıştır. Şam'da halk sabaha kadar kutlama yapmıştır. Halk yoksul ve açtır, sefalet diz boyudur. İç savaş olmasaydı, bugünkü kara tabloya mahkum olurlar mıydı? Suriye trajedisinden hiç mi çekinmiyorlar? Rezil senaryoları da mı görmüyorlar? CHP zihniyetinin yatıp kalkıp mutfak demesi nasıl bir körlük, nasıl bir kütüklüktür? Yabancı gazeteleri okuyun, CHP'nin siyasi üslubuyla benzerliği hemen fark edeceksiniz. Biden, New York Times gazetesine verdiği demeçte muhalefeti desteklemesi zillet ittifakına atılmıştır pastır. ABD'nin 2022 bütçesinde savunma harcamaları kaleminde terör örgütü PKK'nın da bulunduğu programa 522 milyon dolarlık fon ayrılması müttefiklik ilişkisine dair şerefli bir tavır mıdır? Bize göre şerefli bir tavır değildir.
Zillet ittifakına göre devletin ve milletin hakkını savunmak gibi bir gündem söz konusu değildir ama biz öyle değiliz, olamayız. Herkes eşittir Türkiye'dir. Terörle mücadele esnasında şehit olan kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Biden'ın zillet masasında elinden tuttuğu 7'li kozu ne olursa olsun Türkiye ite eyvallah etmeyecektir.
ATATÜRK'E HAKARET İDDİASI: MÜSLÜMAN KİSVESİ ALTINDA PROVOKASYON
Atatürk bizim simgemizdir, ona laf yoktur. Baş giderse börk gider, bir daha da geri gelmez. Atatürk'e tahammülsüzlük Türkiye Cumhuriyeti'ne tahammülsüzlüktür. Keskin önyargılarla Atatürk düşmanlığı yapmak hiyanete hizmettir. Atatürk alerjisini nasıl okumalıyız? Her güzel ve memnuniyet verici gelişmelerin yaşandığı dönemde suyu bulandıran, Müslüman kisvesi altında yapanların amacı provokasyondur. Gizli FETÖ'cü olup olmadıkları mutlaka incelenmelidir. Herkes uyanık olmak zorundadır.
Atatürk milli birliğimizin ortak paydasıdır. Atatürk'e dil uzatanlar daha iyi Müslüman olduğu mu sanıyorlar? Atatürk düşmanlığı yapmak ihanete hizmettir. Ey kendini bilmez akılsızlar, Atatürk'ümüzden ne istiyorsunuz!
Herkes bilsin ki Atatürk bizim ve milletimizin kırmızı çizgisidir. Atatürk Türkiye demek, Atatürk cumhuriyet demektir. Onu rahmetle anmak, ona saygı duymak, onun eserlerine sahip çıkmak her nesil için görevdir. Uyarıyorum; Atatürk'ten elinizi çekiniz. MHP, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e sonuna kadar sahip çıkacaktır.
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