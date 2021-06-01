Son dakika: Bahçeli'den MHP Grup Toplantısında önemli açıklamalar

Son dakika haberine göre MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin açıklamalarının satır başları şöyle:

Teşkilatlarımız diridir, dengelidir, dava mücadelemizi inanmışlıkla ifa etmektedir. Partimizin yetkili kurumları işlerini azimle sürdürmektedir.

MHP önce ülkem ve milletim sonra partim ve ben rehberliğinde hareket etmektedir. Nihayetinde kazanan Türk milleti olsun diyoruz. Geleceğe umutla bakıyoruz.

Duymayan varsa tekrar edeyim biz bu ülkeyi karşılıksız sevdik. Türkiye'mizi meşgul eden her sorunla ilgili yapıcı düşüncelerimiz meydandadır. MHP olarak kendimize güveniyoruz.

Siyasi mücadelenin bir ahlakı olmalıdır. İlkesizlerin bağımsız bir iradesi olamaz.

Zillet partileri zalimlerin elindeki kozdur. Yeter ki ağızlarına bal sürülsün, sinek gibidirler pekmezciyi hemen tanırlar. Bunlara göre etek öpmekle dudak kirlenmez. Fitnecidirler. Türkiye işte böylesi bir muhalefete maruzdur.