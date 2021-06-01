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Ve değişti! AVM'ler kaçta açılacak, kapanacak? Hafta içi ve hafta sonu Alışveriş merkezleri çalışma saatleri...

, kapanacak? Türkiye'de kademeli normalleşme sürecinin ikinci aşamasında gözler AVM'lerin çalışma saatlerine çevrildi. Hafta içi ve hafta sonu AVM'lerin açık olup olmadığını merak eden vatandaşlar, konu ile ilgili detayları araştırıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile detaylar belli oldu. Peki, AVM'ler kaçta açılacak, kapanacak? Hafta içi ve hafta sonu Alışveriş merkezleri çalışma saatleri nasıl olacak? İşte cevaplar...

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Giriş Tarihi: 01.06.2021 Güncelleme Tarihi: 01.06.2021
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Ve değişti! AVM'ler kaçta açılacak, kapanacak? Hafta içi ve hafta sonu Alışveriş merkezleri çalışma saatleri...

AVM'ler kaçta açılacak, kapanacak? Türkiye'de kademeli normalleşme süreci başladı. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile yeni normalleşme sürecinde mekanların açılış-kapanış saatleri ile diğer değişiklikler de duyuruldu. Bu gelişmelerin ardından en çok merak edilenler arasından AVM'ler yer aldı. Peki, AVM'ler kaçta açılacak, kapanacak? Hafta içi ve hafta sonu Alışveriş merkezleri çalışma saatleri nasıl olacak? İşte haberin detayları...

AVM'LER SAAT KAÇTA AÇILACAK, KAPANACAK?

AVM'ler hafta içi ve cumartesi günü 07.00 - 21.00 saatleri arasında açık olacak. Alışveriş merkezleri pazar günü kapalı olacak.

İçişleri Bakanlığı'nın kademeli normalleşme konulu genelgesinde AVM'ler ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Alışveriş merkezleri Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde içerisinde bulunduğu işkolu için belirlenen tüm salgınla mücadele tedbirlerine riayet etmek kaydıyla pazar günleri hariç 07.00-21.00 saatlerinde faaliyet gösterebilecek."

HAFTA İÇİ VE CUMARTESİ MARKETLER KAÇA KADAR AÇIK?

Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri marketlerin 09.00-20.00 arasında açık olması bekleniyor.

PAZAR GÜNÜ MARKETLER KAÇTA AÇILACAK, KAPANACAK?

Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcıların 10.00-17.00 saatlerinde faaliyet gösterebilecek.

Pazar günü vatandaşların zorunlu ihtiyaçlarının karşılanmasıyla sınırlı olmak ve engelli vatandaşlar haricinde araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecekleri aktarıldı.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleriyle bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak.

Vatandaşların ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanmasıyla sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebilek. Fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, sokak aralarında satış yapılmayacak.

PAZAR GÜNÜ MARKETLERDE NELER YASAK?

Bu işyerlerinin dışında kalan perakende ve hizmet sektöründeki giyim, tuhafiye, züccaciye, hırdavat, terzi, berber gibi dükkanlar, büro, ofisler ve benzeri işyerleri ile alışveriş merkezlerinin Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde içerisinde bulunduğu işkolu için belirlenen tüm salgınla mücadele tedbirlerine riayet etmek kaydıyla pazar günleri hariç 07.00-21.00 saatlerinde faaliyet gösterebileceği belirtilen genelgede, şu bilgilere yer verildi:

"Zincir marketler başta olmak üzere çeşitli işyerleri tarafından açılış veya belirli gün ya da saatlere özgü genel indirim uygulamalarının oluşturduğu yoğunluğun önüne geçilebilmesi için indirim uygulamalarının en az bir hafta sürecek şekilde uzun periyodlarla yapılması gerekmektedir. Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan pazar günlerinde marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışında elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, alkol, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, züccaciye vb. ürünlerin satışına izin verilmeyecektir."

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