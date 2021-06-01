Ve değişti! AVM'ler kaçta açılacak, kapanacak? Hafta içi ve hafta sonu Alışveriş merkezleri çalışma saatleri...

AVM'ler kaçta açılacak, kapanacak? Türkiye'de kademeli normalleşme süreci başladı. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile yeni normalleşme sürecinde mekanların açılış-kapanış saatleri ile diğer değişiklikler de duyuruldu. Bu gelişmelerin ardından en çok merak edilenler arasından AVM'ler yer aldı. Peki, AVM'ler kaçta açılacak, kapanacak? Hafta içi ve hafta sonu Alışveriş merkezleri çalışma saatleri nasıl olacak? İşte haberin detayları...

AVM'LER SAAT KAÇTA AÇILACAK, KAPANACAK?

AVM'ler hafta içi ve cumartesi günü 07.00 - 21.00 saatleri arasında açık olacak. Alışveriş merkezleri pazar günü kapalı olacak.

İçişleri Bakanlığı'nın kademeli normalleşme konulu genelgesinde AVM'ler ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Alışveriş merkezleri Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde içerisinde bulunduğu işkolu için belirlenen tüm salgınla mücadele tedbirlerine riayet etmek kaydıyla pazar günleri hariç 07.00-21.00 saatlerinde faaliyet gösterebilecek."