Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde işçi kıyımı! 65 işçi tek mesajla kovuldu
“İşçilerin ekmekleriyle oynayan alçaktır” diyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 65 işçinin görevlerine gönderilen tek mesajla son verdi. Belediyede bu hadiseden sonra 20 kişi göreve başlarken senene sonuna kadar 600 kişinin işten çıkarılacağı gelen bilgiler arasında...
CHP'li ve HDP'li belediye başkanları 31 Mart'ın ardından, aralarında şehit yakınlarının da olduğu binlerce kişiyi işten çıkardı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimlerden önce meydanlarda "Ben, bütün işçilere namus sözü ve garanti veriyorum. Eğer kazandığımız bir belediyede, belediye başkanı haksız yere bir işçinin işine son verirse, gelecek beni bulacak. Ben onun önüne düşeceğim, onun işini tekrar eski konumuna getireceğim ve eski işinde çalışma ortamını ona yaratacağım" ifadeleriyle söz vermişti.
65 KİŞİNİN İŞİNE SON VERİLDİ
İstanbul'daki işçi kıyımı devam ederken, bu kez Ankara Büyükşehir Belediyesi de işçilerin ekmeğiyle oynamak için start verdi. "İşçilerin ekmekleriyle oynayan alçaktır" diyen Mansur Yavaş, 65 kişiyi işten çıkardı. 65 işçinin cep telefonuna mesaj gönderilerek işine son verildi.
600 İŞÇİ İDDİASI
Edinilen bilgilere göre hiçbir gerekçe gösterilmeden işine son verilen 65 kişinin yerine 20 eleman alındı. Yeni Şafak'ın haberine göre; belediye koridorlarında Ocak ayına kadar belediyede 600 kişinin işine son verileceği ve yeni kadrolama yapılacağı konuşuluyor.
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Seçimden önce söylenenlerin hangisi yapıldı ,yapılmayacak kimse beklemesin chp bu ülkenin kangrenidir kanseridir .cevapla 22.09.2019 09:38
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