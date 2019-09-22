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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde işçi kıyımı! 65 işçi tek mesajla kovuldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.09.2019 Güncelleme Tarihi: 22.09.2019
ANKARA'DA İŞÇİ KIYIMI! TEK MESAJLA KOVDU

“İşçilerin ekmekleriyle oynayan alçaktır” diyen Büyükşehir Belediye Başkanı , 65 işçinin görevlerine gönderilen tek mesajla son verdi. Belediyede bu hadiseden sonra 20 kişi göreve başlarken senene sonuna kadar 600 kişinin işten çıkarılacağı gelen bilgiler arasında...

'li ve 'li belediye başkanları 31 Mart'ın ardından, aralarında şehit yakınlarının da olduğu binlerce kişiyi işten çıkardı. CHP Genel Başkanı , seçimlerden önce meydanlarda "Ben, bütün işçilere namus sözü ve garanti veriyorum. Eğer kazandığımız bir belediyede, belediye başkanı haksız yere bir işçinin işine son verirse, gelecek beni bulacak. Ben onun önüne düşeceğim, onun işini tekrar eski konumuna getireceğim ve eski işinde çalışma ortamını ona yaratacağım" ifadeleriyle söz vermişti.

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65 KİŞİNİN İŞİNE SON VERİLDİ

'daki işçi kıyımı devam ederken, bu kez de işçilerin ekmeğiyle oynamak için start verdi. "İşçilerin ekmekleriyle oynayan alçaktır" diyen , 65 kişiyi işten çıkardı. 65 işçinin cep telefonuna mesaj gönderilerek işine son verildi.

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600 İŞÇİ İDDİASI

Edinilen bilgilere göre hiçbir gerekçe gösterilmeden işine son verilen 65 kişinin yerine 20 eleman alındı. Yeni Şafak'ın haberine göre; belediye koridorlarında Ocak ayına kadar belediyede 600 kişinin işine son verileceği ve yeni kadrolama yapılacağı konuşuluyor.

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Adalet Adalet

Seçimden önce söylenenlerin hangisi yapıldı ,yapılmayacak kimse beklemesin chp bu ülkenin kangrenidir kanseridir .

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evet0
hayır0
cevapla 22.09.2019 09:38
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