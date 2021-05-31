İstanbul ve Ankara için flaş uyarı! Meteoroloji 13 il için sarı alarm verdi! Kuvvetleri sağanaklar geliyor
Kuvvetli sağanak uyarısında bulunan Meteoroloji Genel Müdürlüğü 13 il için de sarı alarm verdi. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle yeniden yurdun etkisi altına alacak olan yağışlı havanın yarından itibaren başlaması bekleniyor. Meteoroloji'den yapılan açıklamada İstanbul ve Ankara dahil birçok il için sağanak uyarısında bulunuldu.
Mevsim normalleri üzerindeki sıcaklıkların sona ermesiyle yağışlı hava geri döndü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü birçok il için sağanak yağış uyarısında bulunurken bazi şehirler için sarı alarm da verildi.
KUVVETLİ SAĞANAK GELİYOR
Meteoroloji, Marmara bölgesinin doğusunda yarın kuvvetli sağanak beklendiğini açıkladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara'nın doğusunda (Bursa, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Balıkesir'in doğusu, İstanbul'un Anadolu yakası ve boğaz çevresi) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli yağışların sebep olabileceği; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.
ORTA KARADENİZ İÇİN AÇIKLAMA
Orta Karadeniz, Sivas ve Kayseri çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bugün öğle saatlerinden itibaren Orta Karadeniz (Samsun, Ordu, Amasya, Tokat), Sivas çevreleri ile Kayseri'nin kuzeyinde beklenen yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
13 İL İÇİN SARI KOD GEÇİLDİ
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan sarı kodlu uyarıda ülkenin batı kesimlerden girecek olan kuvvetli yağış, başta Tekirdağ olmak üzere 13 ilde etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce sarı kodla yapılan uyarıda, bugün öğlen saatlerinde batı kesimlerinden ülkeye giriş yapması beklenen sağanak yağışın 13 ilde etkili olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarısında, "Yarın (31 Mayıs 2021 Pazartesi) ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; Tekirdağ, Bursa, Balıkesir, Bilecik, doğu ilçeleri başta olmak üzere Çanakkale çevreleri, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Ankara'nın kuzey ve batısı, Çankırı, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.
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