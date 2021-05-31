Terör Örgütü YPG/PKK, Suriye-Türkiye sınırında kazdığı tüneller görüntülendi
Terör örgütü YPG/PKK, işgalinde bulundurduğu Suriye-Türkiye sınır hattında tünel kazmayı sürdürüyor. Terör örgütünün sınıra 2 kilometre mesafede kazdığı tünel girişlerini görüntüledi.
AA'nın Kamışlı'nın Batı Mahallesi ve Hilaliye bölgelerinde elde ettiği görüntülerde, terör örgütü DEAŞ'ın taktiğini kullanan YPG/PKK, tünelleri olası askeri harekatlara karşı direnme, sızma ve ani saldırı amacıyla kazıyor. Fotoğraf karesine yansıyan tünel girişleri, sınıra 2 kilometre uzaklıkta, 15 dakikalık yürüyüş mesafesinde bulunuyor.
Meskun mahallerdeki tüneller, örgütün sivilleri kalkan yaparak gizlenmesini ve muhtemel harekatlara karşı direnmesini kolaylaştırıyor.
Sivillerin yaşam alanlarına kazılan tüneller, meskun mahallerin alt yapısına da zarar vererek yaşamı olumsuz etkiliyor. Teröristler, mahallelerin altına açtıkları tünellerle istedikleri bina ve evlere giriş çıkış yapıyor.
AA, YPG/PKK'nın Münbiç ve Aynularab (Kobani) ilçelerindeki tünel kazma çalışmalarını Aralık 2018'de ve 15 Nisan 2019'da da görüntülemişti.
Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin, Barış Pınarı Harekatı'nda Tel Abyad ve Rasulayn'ın YPG/PKK'dan temizlenmesinin ardından ilçelerde örgütün çok sayıda tünel kazdığı ortaya çıkarılmıştı.
Türkiye'nin Ekim 2019'da Fırat Nehri'nin doğusundaki Suriye topraklarında YPG/PKK'ya karşı başlattığı harekatta, ABD devreye girerek örgütün güvenli bölge koordinatlarından geriye çekileceği sözünü vermişti.
Soçi'de 22 Ekim 2019'da düzenlenen Türkiye-Rusya zirvesinde de Moskova yönetimi, teröristlerin Türkiye-Suriye sınırından itibaren 30 kilometre güneye çıkacağı güvencesini vermişti.
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