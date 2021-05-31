Terör Örgütü YPG/PKK, Suriye-Türkiye sınırında kazdığı tüneller görüntülendi

AA'nın Kamışlı'nın Batı Mahallesi ve Hilaliye bölgelerinde elde ettiği görüntülerde, terör örgütü DEAŞ'ın taktiğini kullanan YPG/PKK, tünelleri olası askeri harekatlara karşı direnme, sızma ve ani saldırı amacıyla kazıyor. Fotoğraf karesine yansıyan tünel girişleri, sınıra 2 kilometre uzaklıkta, 15 dakikalık yürüyüş mesafesinde bulunuyor.