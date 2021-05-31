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Terör Örgütü YPG/PKK, Suriye-Türkiye sınırında kazdığı tüneller görüntülendi

Terör örgütü YPG/PKK, işgalinde bulundurduğu Suriye- sınır hattında tünel kazmayı sürdürüyor. Terör örgütünün sınıra 2 kilometre mesafede kazdığı tünel girişlerini görüntüledi.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 31.05.2021 Güncelleme Tarihi: 31.05.2021
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Terör Örgütü YPG/PKK, Suriye-Türkiye sınırında kazdığı tüneller görüntülendi

YPG/PKK, Fırat'ın doğusunda Suriye- sınırında yer alan Aynularab (Kobani), , ve bölgelerinde tüneller açarak mevzilenmeye devam ediyor.

AA'nın Kamışlı'nın Batı Mahallesi ve bölgelerinde elde ettiği görüntülerde, terör örgütü DEAŞ'ın taktiğini kullanan YPG/PKK, tünelleri olası askeri harekatlara karşı direnme, sızma ve ani saldırı amacıyla kazıyor. Fotoğraf karesine yansıyan tünel girişleri, sınıra 2 kilometre uzaklıkta, 15 dakikalık yürüyüş mesafesinde bulunuyor.

Meskun mahallerdeki tüneller, örgütün sivilleri kalkan yaparak gizlenmesini ve muhtemel harekatlara karşı direnmesini kolaylaştırıyor.

Sivillerin yaşam alanlarına kazılan tüneller, meskun mahallerin alt yapısına da zarar vererek yaşamı olumsuz etkiliyor. Teröristler, mahallelerin altına açtıkları tünellerle istedikleri bina ve evlere giriş çıkış yapıyor.

AA, YPG/PKK'nın ve Aynularab (Kobani) ilçelerindeki tünel kazma çalışmalarını Aralık 2018'de ve 15 Nisan 2019'da da görüntülemişti.

'nda , 'nda ve 'ın YPG/PKK'dan temizlenmesinin ardından ilçelerde örgütün çok sayıda tünel kazdığı ortaya çıkarılmıştı.

Türkiye'nin Ekim 2019'da 'nin doğusundaki Suriye topraklarında YPG/PKK'ya karşı başlattığı harekatta, ABD devreye girerek örgütün güvenli bölge koordinatlarından geriye çekileceği sözünü vermişti.

'de 22 Ekim 2019'da düzenlenen Türkiye-Rusya zirvesinde de yönetimi, teröristlerin Türkiye-Suriye sınırından itibaren 30 kilometre güneye çıkacağı güvencesini vermişti.

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