31 Mayıs 2021, Pazartesi
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Türkiye-Azerbaycan 13. Yüksek Düzeyli Askeri Diyalog Toplantısı 3 Haziran'da yapılacak

- 13. Yüksek Düzeyli Askeri Diyalog Toplantısı 'de düzenlenecek. Toplantıda iki ülke arasında güvenlik, askeri, askeri-teknik, askeri tıp, askeri eğitim, askeri sanayi ve diğer alanlarda ikili iş birliğinin mevcut durumunun görüşüleceği bildirildi.

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Giriş Tarihi: 31.05.2021
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Türkiye-Azerbaycan 13. Yüksek Düzeyli Askeri Diyalog Toplantısı 3 Haziran'da yapılacak

Türkiye-Azerbaycan 13. Yüksek Düzeyli Askeri Diyalog Toplantısı Bakü'de düzenlenecek.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, toplantıda Azerbaycan ile Türkiye arasında güvenlik, askeri, askeri-teknik, askeri tıp, askeri eğitim, askeri sanayi ve diğer alanlarda ikili iş birliğinin mevcut durumunun görüşüleceği bildirildi.

Açıklamada, 3 Haziran'da yapılacak Azerbaycan-Türkiye 13. Yüksek Düzeyli Askeri Diyalog Toplantısı'nda, iki ülke yetkililerinin, askeri ve savunma alanlarında kalkınma perspektifleri ve başlıca faaliyet alanlarını da değerlendirecekleri kaydedildi.

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