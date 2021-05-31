SON DAKİKA | İşte PKK'lı kalleşlerin rotası! MSB açıkladı: Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalandılar
Terör örgütü PKK'ya vurulan darbeler sonrası örgütten kaçışlar sürüyor. Bir taraftan da PKK'lı kalleşler onlara destek veren ülkelere doğru rota oluşturdu. MSB'den yapılan son dakika açıklamasına göre; 2 PKK'lı terörist Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalandılar.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) "Edirne hudut hattında yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 kişi yakalandı." açıklamasını yaptı.
Bakanlık, "Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 2'sinin PKK terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi." ifadelerine yer verdi.
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