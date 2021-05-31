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SON DAKİKA | İşte PKK'lı kalleşlerin rotası! MSB açıkladı: Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalandılar

Terör örgütü 'ya vurulan darbeler sonrası örgütten kaçışlar sürüyor. Bir taraftan da PKK'lı kalleşler onlara destek veren ülkelere doğru rota oluşturdu. MSB'den yapılan son dakika açıklamasına göre; 2 PKK'lı terörist ’a kaçmaya çalışırken yakalandılar.

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Giriş Tarihi: 31.05.2021 Güncelleme Tarihi: 31.05.2021
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SON DAKİKA | İşte PKK'lı kalleşlerin rotası! MSB açıkladı: Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalandılar

(MSB) "Edirne hudut hattında yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 kişi yakalandı." açıklamasını yaptı.

Bakanlık, "Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 2'sinin PKK terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi." ifadelerine yer verdi.

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