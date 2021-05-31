Dünya yapay zeka sistemine sahip Kargu-2 İHA’larını konuşuyor! Tarihte bir ilke imza attı
Türkiye, savunma sanayine yaptığı yatırımların meyvesini topluyor. Terör ve suç örgütlerine dünyayı dar eden ülkelerin almak için sıraya girdiği yerli ve milli üretim İHA/SİHA’lar konuşulmaya devam ederken Birleşmiş Milletler tarafından yayınlanan yeni bir rapor, Türk yapımı Kargu-2 İHA’larının dünya tarihinde bir ilke imza attığını duyurdu. Yapay zeka sistemine sahip Kargu-2’lerin Libya’da darbeci Hafter güçlerine karşı büyük zafer elde etti. Kargu-2'lerin otonom saldırısının, insansız hava araçlarının kendi inisiyatifiyle gerçekleştirdiği ilk saldırı örneği olduğunu söyleyen rapor, dünya basınında büyük yankı uyandırdı.
Türkiye'nin İHA/SİHA teknolojisinde attığı adımlar dünya güçleri tarafından yakından takip ediliyor.
"TÜRK İHA'LARI TARİHTE İLKİ GERÇEKLEŞTİRDİ"
Azerbaycan'ın işgalci Ermeni güçlerine karşı yürüttüğü savaşta zaferi getiren Bayraktar TB2 SİHA'larının başarısından sonra şimdi de gözler, Türk Kargu-2 kamikaze İHA'larına çevrildi.
Geliştirilmiş hedef tespit algoritmasına sahip olan ve "Türkiye'nin "Türkiye'nin gökyüzündeki askerleri" olarak da nitelendirilen yeni nesil kamikaze drone'u Kargu-2, Birleşmiş Milletler bünyesinde kurulan Libya Uzmanlar Paneli'nin yeni raporunda kendine geniş yer buldu.
YAPAY ZEKA İNİSİYATİF ALIP CANLI HEDEFİ YOK ETTİ
Libya'da darbeci Hafter güçlerine karşı yürütülen savaşta Türk Kargu-2'lerin önemine vurgu yapılan raporda, Türk drone'larının dünya tarihinde bir ilki gerçekleştirdiğine yer verildi.
Raporda, Libya'daki çatışmalar sırasında Hafter güçlerinin gerçekleştirdiği saldırıların etkisiz hale getirilmesinde efektif bir biçimde kullanılan İHA'ların, sahip olduğu yapay zeka teknolojisi sayesinde canlı hedefleri komut almadan tespit edip vurduğuna yer verildi.
BM Güvenlik Konseyi'ne sunulan raporda, Kargu-2'lerin önceden komut almaksızın, yapay zeka özelliği sayesinde veri tabanında bulunan bilgiler doğrultusunda canlı Hafter hedeflerini algılayıp otonom saldırı gerçekleştirdiği aktarılırken, bunun dünya tarihinde bir ilk olduğu vurgusu yapıldı.
DÜNYA BASININDA BÜYÜK YANKI UYANDIRDI
Kargu-2'lerin otonom saldırısının, insansız hava araçlarının kendi inisiyatifiyle gerçekleştirdiği ilk saldırı örneği olduğunu söyleyen rapor, dünya basınında büyük yankı uyandırdı.
Savaşların seyrini değiştirecek yapay zeka teknolojisine sahip Kargu-2'nin başarısı, "Drone'lar ilk kez insanlara tamamen otonom olarak saldırmış olabilir" ifadeleriyle manşete taşındı.
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