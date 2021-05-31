Dünya yapay zeka sistemine sahip Kargu-2 İHA’larını konuşuyor! Tarihte bir ilke imza attı

"TÜRK İHA'LARI TARİHTE İLKİ GERÇEKLEŞTİRDİ"

Azerbaycan'ın işgalci Ermeni güçlerine karşı yürüttüğü savaşta zaferi getiren Bayraktar TB2 SİHA'larının başarısından sonra şimdi de gözler, Türk Kargu-2 kamikaze İHA'larına çevrildi.

Geliştirilmiş hedef tespit algoritmasına sahip olan ve "Türkiye'nin "Türkiye'nin gökyüzündeki askerleri" olarak da nitelendirilen yeni nesil kamikaze drone'u Kargu-2, Birleşmiş Milletler bünyesinde kurulan Libya Uzmanlar Paneli'nin yeni raporunda kendine geniş yer buldu.