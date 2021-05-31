Son dakika: TSK ve MİT'ten Gara operasyonu! 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, MİT ve TSK'nın Gara'da terör örgütü PKK'ya yaptığı operasyon hakkında açıklama yaptı.

"HANGİ DELİĞE GİRERLERSE GİRSİNLER..."

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "TSK ve MİT'in koordineli çalışmasıyla Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı paylaşımındaki "Hangi deliğe girerlerse girsinler arayıp, bulup yok edeceğiz!" ifadeleri dikkat çekti.