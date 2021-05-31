Cumartesi sokağa çıkma yasağı kalkacak mı? Pazar günü kısıtlaması devam edecek mi? Hafta sonu yasakları...
Hafta sonu yasakları nasıl olacak? Koronavirüsle mücadele kapsamında gözler hafta sonu yasaklarına çevrildi. Bugün gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'nda normalleşme sürecine ilişkin kararlar alınacak. En çok merak edilenlerden biri de cumartesi ve pazar günleri uygulanan sokağa çıkma yasağı oldu. Peki, Cumartesi sokağa çıkma yasağı kalkacak mı? Pazar günü kısıtlaması devam edecek mi? Hafta sonu yasakları devam edecek mi? İşte son gelişmeler...
Hafta sonu yasakları devam edecek mi? Kabine'nin alacağı kararlar merakla beklenirken, en çok merak edilenler arasında hafta sonu yasakları yer aldı. Başkan Erdoğan'ın başkanlığında Kabine Toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Normalleşme süreci ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, Cumartesi sokağa çıkma yasağı kalkacak mı? Pazar günü kısıtlaması devam edecek mi? Hafta sonu yasakları devam edecek mi? İşte cevaplar...
HAFTA SONU YASAKLARI NASIL OLACAK? CUMARTESİ, PAZAR...
Kabine Toplantısı'nda hafta sonu yasakları ile ilgili yeni kararların alınması bekleniyor. Kulislerde dolaşan bilgiye göre, cumartesi sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılması, pazar günleri ise sokağa çıkma kısıtlamasının bir süre daha devam etmesi planlanıyor. Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Erdoğan alınan yeni kararları açıklayacak. Detaylar belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.
UYGULANAN AŞI MİKTARI 28 MİLYON 825 BİN 678'E ULAŞTI
Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 30 Mayıs saat 19.45 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 16 milyon 512 bin 462, ikinci doz aşı 12 milyon 313 bin 216 oldu.
Böylece toplam doz miktarı, 28 milyon 825 bin 678 olarak gerçekleşti.
Kovid-19'la mücadelede uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı, son bir haftada 965 bin 376 arttı.
İstanbul'da birinci doz aşı sayısı 2 milyon 768 bin 215, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 957 bin 27 toplamda 4 milyon 725 bin 242, Ankara'da birinci doz aşı sayısı 1 milyon 354 bin 190, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 38 bin 229 toplamda 2 milyon 392 bin 419, İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 109 bin 203, ikinci doz aşı sayısı 856 bin 588, toplamda 1 milyon 965 bin 791 doz olarak kayıtlara geçti.
TÜRKİYE'NİN KORONAVİRÜSLE MÜCADELESİNDE SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 30 Mayıs saat 23.30 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 16 milyon 515 bin 2, ikinci doz aşı 12 milyon 315 bin 660 oldu.
Böylece toplam doz miktarı, 28 milyon 830 bin 662 olarak gerçekleşti. Birinci ve ikinci doz aşılamaların toplam sayısı İstanbul'da 4 milyon 726 bin 3, Ankara'da 2 milyon 393 bin 27, İzmir'de ise 1 milyon 966 bin 30 doz olarak kayıtlara geçti.
6 bin 933 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 134 kişi yaşamını yitirdi.
TÜRKİYE GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU, "COVİD19.SAGLİK.GOV.TR" ADRESİNDEN PAYLAŞILDI.
Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 218 bin 957 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 933 kişinin testi pozitif çıktı, 134 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 582 olarak kayıtlarda yer aldı.
Ağır hasta sayısı 1390 oldu, 10 bin 763 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 105 bin 42'ye yükseldi.
Test sayısı 53 milyon 919 bin 848'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 242 bin 911, vefat sayısı 47 bin 405 oldu.
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,1, yatak doluluk oranı yüzde 49,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 61,9, ventilatör doluluk oranı yüzde 29,9, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.
SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN, "İŞ HAYATIMIZIN NORMALLEŞMESİ İÇİN KOLLARI SIVIYORUZ" MESAJI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İş hayatımızın normalleşmesi için kolları sıvıyoruz" mesajını paylaştı.
Koca, Twitter hesabında, Kovid-19 aşılama kampanyası için hazırlanan kamu spotuna bir kez daha yer verdi.
Bakan Koca'nın "İş hayatımızın normalleşmesi için kolları sıvıyoruz" mesajıyla paylaştığı kamu spotunda şu ifadeler kullanıldı:
"İşleri tekrar yoluna koymak için kolları sıvıyoruz. Bakanlığımızca uygulanmakta olan Kovid-19 aşıları, standart kalite, güvenlilik ve etkinlik çalışmalarıyla geliştirilmiştir. Aşıların yüksek koruma sağladığı klinik çalışmalarla kanıtlanmıştır. Tedbirler ve aşıyla Kovid-19'u aşıyoruz. Sağlığımız için kolları sıvıyoruz."
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