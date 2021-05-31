1 Haziran öncesi esnafa müjde! Kafe ve restoranlar açılacak mı? Yeme içme yerleri hakkında flaş gelişme
Türkiye yarından itibaren geçeceği yeni normalleşme sürecini bekliyor. Milyonlar birçok önemli gelişmenin yaşanmasını beklese de tüm gözler kafe ve restoranlar için çıkacak kararda. Hem esnafın hem de vatandaşın aklındaki "kafeler açılacak mı?" ve "restoranlar açılacak mı?" soruları bu akşam cevap bulacak. İşte yeme içme yerleri hakkındaki flaş detaylar...
Milyonlar Başkan Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı'ndan çıkacak kararları bekliyor. Pazartesi günü yapılacak kritik toplantıda hangi karaların çıkacağı merak konusu olurken en çok sorulan soruların başında kafeler ve sokağa çıkma kısıtlaması geldi. Peki Kafeler açılacak mı? Kısıtlama kalkacak mı?
GÖZÜMÜZ KULAĞIMIZ KABİNE TOPLANTISINDA
Restoran ve kafelerin hemen hemen tümü gerek tadilat gerek dezenfeksiyon işlemlerini yaparken tedarikçileriyle de görüşmelere başladı. "Gözümüz kulağımız bugün yapılacak olan Kabine toplantısında" diyen sektör oyuncularının en büyük beklentisi saat sınırının kalkması. İşlerinin büyük bir bölümünün akşam olduğunu belirten firma sahipleri, akşam 24'e kadar izin bekliyor.
Hafta sonu yasaklarının da kalkmasını talep eden sektör oyuncuları, "Açık alanlarda tam kapasite çalışalım. Pandemi bitmedi. O nedenle kapalı alanda yüzde 50 kapasiteyi biz kendimiz uygulayacağız. Dersimizi aldık. Kurallara harfiyen uyacağız, ihlal edenleri de uyaracağız. Bu dönemden çok yara aldık. Bir daha aç-kapa olmasın" diyor.
SAAT SINIRI KALKMALI
İki şubeli Selimiye Muhallebici'nin sahibi Osman Ülker, kapalı olduklarını dönemde paket servis ve al-git yöntemiyle çalıştıklarını belirterek, "Ancak toplam ciromuzun sadece yüzde 20'sini bu yolla sağlayabildik" dedi. Yeni dönem için hazır olduklarını belirten Ülker, "Şimdi garsonlarımızı ve şeflerimizi yeniden çağırıyoruz. Ancak bazıları farklı yerlerde çalışmaya başladı.
"YÜZDE 50 İZİN BEKLİYORUZ"
Bu dönemde yetkin personel bulmak en büyük sıkıntımız olacak. İnsanlar mesai saatinde gidip kafede oturuyor. Ciromuzun yüzde 60'ını akşam yapıyoruz. 24'e kadar izin çıkmasını talep ediyoruz. Biz zaten kendi denetimimizi yapıyoruz. Normalde iki şubemizin toplam sandalye kapasitesi bin 200 iken bunu 400'e düşürdük. Artık açık alanda tam kapasite, kapalı alanda yüzde 50 izni bekliyoruz."
Mahsun Usta restoranın sahibi Mahsun Gökçur, genelge açıklanmamış olsa da hazırlıklarını yaptıklarını söyledi. Gökçur, "Memleketine giden arkadaşlarımızı çağırdık. Onları toplamakta zaten zorlanıyoruz. Yeni personel arayışımız da başladı" dedi. En büyük beklentilerinin hafta sonu yasağının ve saat sınırının kaldırılması olduğunu anlatan Gökçur, "İşimizin yüzde 90'ı akşam. İnsanlar gündüz gelip yemek yemiyor. Sınırlamalar kalksın. Yoksa açılmanın anlamı olmaz. Gelir gideri karşılamaz" dedi.
KORKULAN OLMADI
Tam kapanma döneminde yazlık ya da memleketlerine gidenler geri döndü. Gidiş ve dönüşler nedeniyle vaka sayılarının artması bekleniyordu ancak korkulan olmadı. Bunda da tam kapanma kararı olduğu için seyahat edenlerin gittikleri yerde sabit kalmaları, eş, dost, akraba ile bir araya gelememelerinin etkisi olduğu bildirildi. Ancak lokanta ve kafelerin açılıp cumartesi günleri sokak sınırlamasının kaldırılması ile birlikte vakalarda yukarı doğru bir gidiş olacağı tahmin ediliyor.
HER HAFTA 5 MİLYON AŞI
BioNTech ile yapılan anlaşma gereği aşıların sevkiyatı başladı. Bu sevkiyatın her hafta 5 milyon doz gönderilmesinin şeklinde olacağı öğrenildi. Böylece Haziran ayı sonunda toplamda 30 milyon doz aşı Türkiye'ye ulaşmış olacak.
TEMMUZ SONUNDA 18 YAŞ ÜSTÜ BİTECEK
Bu güne kadar ilk dozu yaptıktan sonra ikinci doz aşıları sevkiyatta sıkıntı olması riskine karşı yedekliyordu. 10 milyon doz aşı ancak 5 milyon kişiye yapılabiliyordu. Ancak şimdi gelen aşılar yedekleme yapmadan vatandaşa yapılacak.
Yani 30 milyon doz aşı ile 30 milyon kişi aşılanacak. Planın aynen işlemişi halinde Bilim Kurulu'nun öngörüsüne göre temmuz ayı sonunda 18 yaş üstü aşılanmış olacak. İkinci dozların ise 8 hafta sonrası yapılması, aşıların gelişinde bir gecikme olursa bu sürenin biraz daha artması planlanıyor.
Bu çalışma yaz sonuna geldiğinde bitmiş olacak. Aşı kampanyası başarılı gider ve bir aşı direnci oluşmazsa toplumun yüzde 60'ından fazlasını bu yöntemle aşı yapmış olacak.
AÇIK ALANA DESTEK
Milliyet'in haberine göre konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Deniz Çalışkan Odabaş, Bakan Koca'nın dışarı çıkıldığında 2 metre mesafede başka kimse yoksa maske takılmasına gerek olmadığına dair sözlerini hatırlatarak, "Açık alanların desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Açık alanda ve 2 metre mesafenin korunduğu noktada biraz daha rahat davranılabilir" dedi.
Ancak kapalı ortam ve mekanlarla ilgili tedbiri elden bırakmamak gerektiğine işaret eden Odabaş, "Kalabalık ortam, kapalı mekan ve kötü havalandırma toplumsal bağışıklık düzeyimiz yüzde 75'in üzerine çıkana kadar, halen büyük bir risk taşıyor. Bu mekanlardan kaçınılması, uzak durulması, bulunulan sürenin 10 dakikadan aşağıda tutulması, gerekli değilse kapalı alanlara girilmemesi vatandaşımızda dikkat etmesi gereken en önemli konu" uyarısını yaptı.
KENTE GÖRE ÖNLEM
1 Mart'ta olduğu gibi, 1 Haziran'dan itibaren illerin risk durumuna ve bunu gösteren renklendirilmiş haritaya göre atılıp atılmayacağına ilişkin soru üzerine de Odabaş, şunları kaydetti:
"En son renklendirilmiş harita mart ayında açıklandı. Kısmi ve tam kapanma dönemlerinde de tüm Türkiye genelinde uygulamalar oldu. Açıkçası bu şekliyle devam edip etmeyeceğinin kararı kabinede netleşecek diye düşünüyorum. Yüksek riskli olan illerde İl Hıfzıssıhha kurulları halen yetkili. Daha farklı önlemler de alabilirler. Bu pandeminin başından beri işleyen bir sistemimiz aslında. Kümelenmelerin olduğu, vaka sayılarının yoğun olduğu il ve ilçeler için farklı önlemler de alınabilir."
AÇIK ALANLARDA MASKE KULLANIMI
Pazar yerine gittiğimizde mesela maske takmamız gerekiyor. Boş bir caddede işe, okula giden kişiler maske konusunda esnek davranabilir. Mutlaka yanımızda maske olmalı. Toplu taşımalarda maskenin geçerli olacağını düşünüyorum" dedi.
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, işletmelerin yeniden faaliyete geçebileceğine inandığını, bu durumun vaka sayılarındaki düşüş ve aşılamanın artmasıyla oluşabileceğini ifade etti.
İlhan "Açık alanlarda, belki 1 Haziran'dan sonra, çok kalabalık olmayan yerlerde maske kullanımı azaltılabilir. Ancak kapalı alanlarda sonbahara kadar maske takmaya kesinlikle devam etmeliyiz.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kamp malzemeleri raflarda yerini aldı! BİM 31 Mayıs Pazartesi aktüel ürünler kataloğu! BİM'de bu hafta neler var?
- Bugün toplantı var mı? 31 Mayıs Kabine Toplantısı ne zaman? Başkan Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?
- Marketlerde olmayacak! Onaylandığı an raflardan kalkacak! BİM, A101 ve diğer zincir marketlerde...
- 12 eşit taksitle ödenecek! Başvurana 50.000 TL anında yatıyor! Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, Denizbank...
- MEB son dakika: 1 Haziran okullar açılacak mı? Yarın 31 Mayıs Pazartesi okullar tatil mi? Yüz yüze eğitim...
- Kredi borcu olanlar dikkat! Ödeme için 3 yıl şartı bulunuyor! Ancak en önemli detay...
- Talebi karşıladı, 13.000 TL'ye kadar var! Yüzde 40 daha ucuza satılacak! Fiat, Renault, Volkswagen, Opel...
- Mayıs ayı enflasyon beklentisi nedir, belli oldu mu? TÜİK TEFE TÜFE 2021 Mayıs ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanır?
- "Sırtını dostuna verdi, hançeri yedi" Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 197. bölüm fragmanı! Topyekûn savaşa hazırlığı...
- Hafta sonu sokağa çıkma yasağı için flaş gelişme! Milyonlar merakla bekliyordu! Yarın...
- Mina Protocol coin listelendi mi? Mina Protocol coin ne kadar, kaç TL'den işlem görecek? İşte detaylı grafikler...
- Manchester City Chelsea maçı canlı izle: beIN Sports Haber 2021 Şampiyonlar Ligi final maçı saat kaçta?