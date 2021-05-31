Normalleşme döneminde kritik karar: Her hafta 5 milyon aşı yapılacak
Her hafta 5 milyon doz olarak sevk edilecek BioNTech aşıları hiç bekletilmeden kullanılacak. Çin ve Rus aşısı gelmese bile haftada en az 5 milyon doz aşı yapılmış olacak. 30 milyon kişinin ilk doz aşısı yapılmış olacak. Temmuz sonunda 18 yaş üstü yaz sonunda ise toplumun yüzde 60'ı aşılanması hedefleniyor. İkinci dozlar da yaz sonuna kadar yapılacak.
Son dakika haberleri: Türkiye'nin kritik kararlara kilitlendiği ve normalleşme sürecinin kademe kademe geliştirileceği süreçle birlikte eş zamanlı ilerleyecek olan aşılama sürecine dair çok önemli detaylar ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre Türkiye, haziran ayıyla hızlı bir aşılama sürecine girecek.
HAFTADA 5 MİLYON AŞILAMA YAPILACAK
Türkiye her hafta 5 milyon doz olarak sevk edilecek BioNTech aşıları hiç bekletilmeden kullanılacak. Çin ve Rus aşısı gelmese bile haftada en az 5 milyon doz aşı yapılmış olacak. Böylece 30 milyon kişinin ilk doz aşısı yapılmış olacak.
Aşılar için ikinci doz yedeklemesi yapılmasına gerek olmadığı için bir anda 30 milyon kişi aşılanmış olacak. Temmuz sonunda 18 yaş üstü yaz sonunda ise toplumun yüzde 60'ı aşılanması hedefleniyor. İkinci dozlar da yaz sonuna kadar yapılacak.
Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesindeki Mada Adası'nda ulaşım sıkıntısı nedeniyle aşı olmaya gidemeyen vatandaşlar, adaya gelen sağlık ekiplerince aşılandı.
HATIRLATMA DOZU İÇİN DE TAKVİM HAZIR
Sağlık Bakanlığı, üçüncü yani hatırlatma dozlarının yapılmasını da planlamaya başladı. Verilere göre Çin aşısı Sinovaç'ın 6 ay, BioNTech'in ise 9 ay sonra tek doz olarak hatırlatma yapılması planlanıyor. Sonbahara kadar bilim insanları tarafından çalışmaların tamamlanıp, "farklı aşı ile hatırlatma dozu yapılabiliyor mu, kişiler nasıl yanıt veriyor" sorularının yanıtını içeren sonuçların yayınlanması bekleniyor.
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