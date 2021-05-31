Normalleşme döneminde kritik karar: Her hafta 5 milyon aşı yapılacak

HAFTADA 5 MİLYON AŞILAMA YAPILACAK

Türkiye her hafta 5 milyon doz olarak sevk edilecek BioNTech aşıları hiç bekletilmeden kullanılacak. Çin ve Rus aşısı gelmese bile haftada en az 5 milyon doz aşı yapılmış olacak. Böylece 30 milyon kişinin ilk doz aşısı yapılmış olacak.