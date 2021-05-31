Son dakika: Mersin Anamur'da korkutan deprem! 31 Mayıs Pazartesi son depremler (AFAD, Kandilli Rasathanesi)

Mersin'de deprem... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Güzelyurt Körfezi'nde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Mersin'in Anamur ilçesinde kısa süreli paniğe neden olan deprem, çevre illerde de hissedildi.

Deprem saat 09.23'te yerin 25.63 kilometre altında gerçekleşti.

Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

SON DEPREMLER (31 MAYIS 2021)

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2021.05.31 09:23:38 35.3045 32.7932 9.1 -.- 4.4 -.- AKDENIZ İlksel

2021.05.31 09:09:24 36.3885 27.2205 5.2 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.05.31 09:05:50 36.2992 27.1790 22.4 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.05.31 08:40:25 36.4025 27.2257 25.0 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.05.31 06:57:47 37.6533 31.0998 5.0 -.- 1.6 -.- BELENCE-SUTCULER (ISPARTA) İlksel

2021.05.31 05:42:34 40.5453 45.3097 5.0 -.- 3.0 3.1 AZERBAYCAN İlksel

2021.05.31 04:10:26 40.8442 32.8938 5.5 -.- 2.1 -.- SIHDOGAN-CERKES (CANKIRI) İlksel

2021.05.31 04:01:42 38.7652 27.2452 7.2 -.- 1.5 -.- OSMANCALI-(MANISA) İlksel

2021.05.31 02:35:57 36.4640 30.3165 12.0 -.- 2.0 -.- GUZOREN-KUMLUCA (ANTALYA) İlksel

2021.05.31 02:32:15 39.5960 26.4498 5.5 -.- 1.4 -.- TARTISIK-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel

2021.05.31 02:29:39 36.4182 27.2018 14.0 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.05.31 02:25:41 37.3112 35.2260 23.9 -.- 2.3 -.- TORUNSOLAKLI-KARAISALI (ADANA) İlksel

2021.05.31 02:25:25 37.7717 27.5533 11.5 -.- 1.0 -.- KASAPLAR-KOCARLI (AYDIN) İlksel

2021.05.31 02:22:06 39.9923 40.1340 5.1 -.- 3.1 3.2 SOGUTLU-OTLUKBELI (ERZINCAN) İlksel

2021.05.31 02:13:01 36.5455 25.4230 20.7 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel

2021.05.31 02:12:22 36.9977 27.9398 14.9 -.- 1.2 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2021.05.31 01:56:08 36.4590 27.1728 5.3 -.- 1.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.05.31 01:52:22 36.4655 27.1592 18.7 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.05.31 01:35:54 40.8072 32.9947 4.4 -.- 1.6 -.- KADIOZU-CERKES (CANKIRI) İlksel

2021.05.31 01:31:18 34.8297 25.8710 5.0 -.- 2.1 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2021.05.31 01:29:54 37.0573 27.9722 5.3 -.- 0.9 -.- OREN-MILAS (MUGLA) İlksel

2021.05.31 01:02:17 37.8507 26.9858 5.4 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.05.31 00:46:07 37.8322 27.0098 11.3 -.- 2.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.05.31 00:17:52 36.4415 27.1128 7.4 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel