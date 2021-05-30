PKK okul açma bahanesiyle Kandil’e çocuk taşıyor!
Son dakika haberine göre; Türk Silahlı Kuvvetleri'nin son dönemdeki başarılı operasyonları ve hava harekâtlarıyla büyük darbe alan PKK terör örgütü, Irak’ın kuzeyinde çocukları silahaltına alma girişimlerine hız verdi.
Son olarak terör örgütünün Kerkük, Süleymaniye ve Mahmur bölgelerinden küçük yaşlarda çok sayıda çocuğu saflarına katmak için harekete geçtiği bildirildi. İkna etme kisvesi altında çocuklara ve ailelerine baskı kurarak örgüte katmaya çalışan terör örgütünün, çocuklara askerî ve siyasi eğitim vermeye başladığı öğrenildi.
"OKUL AÇMA" ADI ALTINDA TOPLUYORLAR
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Öte yandan, terör örgütü PKK/YPG'nin sahte belgelerle "okul açma" adı altında çocukları saflarına katma çalışması yürüttüğünü de ifade eden kaynaklar, "TSK'nın başarılı operasyonları ile etkisiz hâle getirilen teröristlerin yerine eleman bulmakta zorlanan PKK'ya katılımın neredeyse sıfır seviyesine indi. Terör örgütü çareyi çocuklardan eleman temin etmede buldu" değerlendirmesini yapıyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Manchester City Chelsea maçı canlı izle: beIN Sports Haber 2021 Şampiyonlar Ligi final maçı saat kaçta?
- Kısıtlamalar ne zaman bitiyor? 1 Haziran Salı günü yasaklar kalkacak mı? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı...
- Hazırlıklar başladı! 1 Haziran'da restoran ve kafeler açılacak mı? Çay bahçesi ve kıraathaneler ne zaman açılacak?
- Yoğunluk başladı! 1 Haziran'da düğün salonları açılacak mı? Düğünler ne zaman başlayacak? Haziran ayı itibarıyla...
- Ve gün yüzüne çıktı! Tebessüm ettirecek taze kampanyalar! Halkbank, Garanti, İş Bankası kredi faiz oranları...
- Kabine Toplantısı tarihi belli oldu! Bakanlar Kurulu ne zaman toplanacak? Kabine Toplantısı saat kaçta başlayacak?
- Altında pozisyonunuzu alın! Yükseliş rallisi geliyor! Gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar olacak?
- Hafta sonu yasağı ne zaman kalkacak? Cumartesi, pazar sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Son gelişmeler...
- A101'de her cebe uyan indirim! 29 Mayıs A101 aktüel ürünler kataloğunda indirim fırtınası! İşte o liste...
- Şampiyonlar Ligi final ne zaman? Manchester City Chelsea maçı saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?
- Bugün marketler açık mı? Hafta sonu 29 Mayıs Cumartesi marketler saat kaçta kapanacak? A101, BİM, ŞOK, Migros...
- AÖF sınav giriş ekranı: Anadolu Üniversitesi final sınavı ne zaman yapılacak? 2021 AÖF online sınav detayları...