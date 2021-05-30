30 Mayıs 2021, Pazar
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PKK okul açma bahanesiyle Kandil’e çocuk taşıyor!

Son dakika haberine göre; 'nin son dönemdeki başarılı operasyonları ve hava harekâtlarıyla büyük darbe alan PKK terör örgütü, ’ın kuzeyinde çocukları silahaltına alma girişimlerine hız verdi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.05.2021 Güncelleme Tarihi: 30.05.2021
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PKK okul açma bahanesiyle Kandil’e çocuk taşıyor!

Son olarak terör örgütünün , ve bölgelerinden küçük yaşlarda çok sayıda çocuğu saflarına katmak için harekete geçtiği bildirildi. İkna etme kisvesi altında çocuklara ve ailelerine baskı kurarak örgüte katmaya çalışan terör örgütünün, çocuklara askerî ve siyasi eğitim vermeye başladığı öğrenildi.

Yeni katılan çocuklara dağıtılacak silah ve mühimmatın 'den getirildiğini aktaran güvenlik kaynakları, eğitimlerini tamamlayan çocukların doğrudan 'e gönderileceği bildirdi.

"OKUL AÇMA" ADI ALTINDA TOPLUYORLAR
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Öte yandan, terör örgütü PKK/YPG'nin sahte belgelerle "okul açma" adı altında çocukları saflarına katma çalışması yürüttüğünü de ifade eden kaynaklar, "'nın başarılı operasyonları ile etkisiz hâle getirilen teröristlerin yerine eleman bulmakta zorlanan PKK'ya katılımın neredeyse sıfır seviyesine indi. Terör örgütü çareyi çocuklardan eleman temin etmede buldu" değerlendirmesini yapıyor.

Terör örgütlerinin finans kaynakları TERÖR ÖRGÜTLERİNİN FİNANS KAYNAKLARI

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