PKK okul açma bahanesiyle Kandil’e çocuk taşıyor!

Son olarak terör örgütünün Kerkük, Süleymaniye ve Mahmur bölgelerinden küçük yaşlarda çok sayıda çocuğu saflarına katmak için harekete geçtiği bildirildi. İkna etme kisvesi altında çocuklara ve ailelerine baskı kurarak örgüte katmaya çalışan terör örgütünün, çocuklara askerî ve siyasi eğitim vermeye başladığı öğrenildi.