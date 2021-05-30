AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Gazi Mustafa Kemal Atatürk milletimizin ortak ve yüksek değeridir
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milletin ortak ve yüksek değeri olduğunu belirterek "Atatürk ve silah arkadaşlarının düşmana karşı verdiği soylu mücadeleyle ülkemiz ve milletimiz ile ezanımız, camilerimiz ve mescidlerimiz de düşman tehdidinden kurtulmuştur. Rahmet ve şükranla anıyoruz." ifadelerini kullandı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'umuzu ve ülkemizi tehdit eden düşmana karşı "geldikleri gibi giderler" diyen İstiklal Savaşı'mızın Başkomutanı, devletimizin kurucusu, ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk milletimizin ortak ve yüksek değeridir." ifadelerini kullandı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları ifade etti:
"Atatürk ve silah arkadaşlarının düşmana karşı verdiği soylu mücadeleyle ülkemiz ve milletimiz ile ezanımız, camilerimiz ve mescitlerimiz de düşman tehdidinden kurtulmuştur. Rahmet ve şükranla anıyoruz.
"ATATÜRK MİLLETİMİZİN ORTAK VE YÜKSEK DEĞERİDİR"
İstanbul'umuzu ve ülkemizi tehdit eden düşmana karşı 'geldikleri gibi giderler' diyen İstiklal Savaşı'mızın Başkomutanı, devletimizin kurucusu, ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk milletimizin ortak ve yüksek değeridir."
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