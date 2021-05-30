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Şehit ateşi Ankara’ya düştü! Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Keleş'in ailesine haber verildi

Son dakika haberine göre; 'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında gerçekleştirilen Eren-15 Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş 'in şehadet haberi 'daki ailesine verildi.

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Giriş Tarihi: 30.05.2021
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Şehit ateşi Ankara’ya düştü! Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Keleş'in ailesine haber verildi

'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında gerçekleştirilen Eren-15 Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş 'in şehadet haberi 'daki ailesine verildi.



Jandarma yetkilileri, sağlık ekipleriyle geldikleri 'nde yaşayan ve Hasan Keleş çiftine oğullarının şehit olduğu haberini verdi.


İki çocuk babası olduğu öğrenilen şehidin komşuları ve yakınları baba evinde bir araya gelirken, evinin bulunduğu binaya polis ve jandarma ekipleri Türk bayrağı astı.

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