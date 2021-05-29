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Türkiye'ye girişte aşı kartı şartı! Kapıkule Sınır Kapısı'nda Türkiye'ye girecekler dikkat!

'ndan 'ye giriş yapmak isteyen vatandaşlarına yönelik testinin yanı sıra aşı kartının da zorunlu olduğu açıklandı. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Vali Yardımcısı Ali Uysal, "Bulgaristan'dan gelen kişilerin ikinci doz aşıyı en az 14 gün önce yaptırmış olması şartıyla bu karara vardık" dedi.

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Giriş Tarihi: 29.05.2021 Güncelleme Tarihi: 29.05.2021
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Türkiye'ye girişte aşı kartı şartı! Kapıkule Sınır Kapısı'nda Türkiye'ye girecekler dikkat!

ülkeye girişlerde Türk vatandaşlarına testi yanında, aşı kartıyla da giriş uygulamasına başladı. 'de karşılık olarak Bulgaristan vatandaşlarına, 'ndan ülkeye giriş yapmak isteyenler için, PCR testinin yanı sıra aşı kartıyla da ülkeye giriş yapmalarına izin vermeye başladı.

Türkiye ve Bulgaristan'ın aldığı ortak kararla uygulamasının başladığını açıklayan Vali Yardımcısı Ali Uysal, "Bulgaristan'dan gelen kişilerin ikinci doz aşıyı en az 14 gün önce yaptırmış olması şartıyla bu karara vardık" dedi.

Bulgaristan ülkeye girişlerde PCR testi yanı sıra aşı kartı uygulamasıyla da sınır kapılarından geçişlere izin vermesinin ardından Türkiye'de benzer kararı uygulamaya koydu. ve İçişleri Bakanlığı'nın aldığı kararla Bulgaristan'dan gelen Türk ve Bulgar vatandaşlarının Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'ndan dün aşı kartı ile girişlerine izin verilemeye başlandı.

Edirne Valiliği'nin dün duyurusunun ardından başlayan uygulama hakkında Edirne Vali Yardımcısı Ali Uysal, Kapıkule Sınır Kapısı'nda gazetecilere açıklamada bulundu.

'14 GÜN ÖNCE YAPTIRMIŞ OLMASI ŞARTIYLA İZİN VERDİK'

Bulgaristan ile arasında karşılıklı yapılan anlaşma ile aşı kartı uygulamasına başlandığını söyleyen Vali Yardımcısı Uysal, "
Burası dünyanın en büyük ikinci kara sınır kapısı. Dün itibariyle Bulgaristan ile Türkiye Cumhuriyeti arasında karşılıklı iki doz aşıyı yaptırmış olan vatandaşların yani aşı kartı olan vatandaşların karşılıklı kovid-19 testinden muaf olmasına karar verildi. Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığımızın kararıyla. Havaların ısınmasıyla birlikte aşı programında da ilerleme oldu.

18 YAŞ ALTINDAN TEST İSTENMEYECEK

Edirnemize ve ülkemize hayırlı olsun diyorum. Burada şart şu. Bulgaristan'dan gelen kişilerin ikinci doz aşıyı en az 14 gün önce yaptırmış olması şartıyla bu karara vardık. Bizde 2 doz aşısını yaptırmış olan, kovid-19 bağışıklığının gelişmiş olduğuna inandığımız kişilerin ve Bulgar makamlarınca aşı kartı verilen kişilerin karşılıklı muafiyeti getirildi. Ayrıca 18 yaş altındaki kişilerin girişlerinde ebeveynleriyle birlikteyse yine test istenmeyecek. Hayırlı uğurlu olsun"dedi.

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