Türkiye'ye girişte aşı kartı şartı! Kapıkule Sınır Kapısı'nda Türkiye'ye girecekler dikkat!

'14 GÜN ÖNCE YAPTIRMIŞ OLMASI ŞARTIYLA İZİN VERDİK'

Bulgaristan ile Türkiye Cumhuriyeti arasında karşılıklı yapılan anlaşma ile aşı kartı uygulamasına başlandığını söyleyen Vali Yardımcısı Uysal, "

Burası dünyanın en büyük ikinci kara sınır kapısı. Dün itibariyle Bulgaristan ile Türkiye Cumhuriyeti arasında karşılıklı iki doz aşıyı yaptırmış olan vatandaşların yani aşı kartı olan vatandaşların karşılıklı kovid-19 testinden muaf olmasına karar verildi. Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığımızın kararıyla. Havaların ısınmasıyla birlikte aşı programında da ilerleme oldu.