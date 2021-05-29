Kısıtlamalar ne zaman bitiyor? Hayatın her alanında yeni alışkanlıklara neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele sürüyor. Türkiye'de 2020 Mart ayında itibaren görülmeye başlanan koronavirüs salgını sonrası bazı kısıtlamalar uygulanmaya başlandı. Tam kapanma döneminin sona ermesiyle birlikte 1 Haziran'a kadar kademeli normalleşme uygulamasına geçildi. Şimdi ise gözler kısıtlamaların kalkacağı tarihe çevrildi. Peki, kısıtlamalar ne zaman bitiyor? 1 Haziran Salı günü yasaklar kalkacak mı? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı bitecek mi? İşte haberin detayları...

KISITLAMALAR NE ZAMAN KALKACAK?

Kabine Toplantısı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında 31 Mayıs Pazartesi günü gerçekleştirecek. Kabine Toplantısı'nda normalleşme sürecine ilişkin detaylar görüşülecek. Buna göre, kısıtlamaların hangi tarihte kalkacağı, 1 Haziran'dan sonra nasıl tedbirler uygulanacağı, pazartesi günü belli olacak.