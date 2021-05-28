Son dakika | Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den yeni keşif açıklaması: "Hedefimiz 2023'te 100 bin varile çıkmak"

Son dakika haberi...Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Son bir ayda yaptığımız yeni keşiflerle gerek Güneydoğu'da gerekse Trakya'da günlük 6 bin 800 varillik bir üretim artışı sağlamış olduk. Geçtiğimiz yıl ortalama üretimimiz 51 bin 600 varildi. Bu yıl bu keşiflerle 60 bin varilin üstüne çıkmış olacağız. Hedefimiz 2023'te 100 bin varile çıkmak." dedi.

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