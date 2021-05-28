Son dakika: Yeni seçim barajı kaç olacak? İşte AK Parti'nin Seçim Yasası taslağı!

AK Parti'nin Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı taslağa ilişkin bir sunum yaptı. Taslakta yüzde 10 olan seçim barajı yüzde 5'e düşürülüyor. İttifaklar için ise bir seçim barajı düşünülmüyor. En önemli değişiklik ise tabela partilerine ilişkin. Mevcut kanunda seçime girme yeterliliğini bir kez kazanan tabela partileri daha sonraki süreçte kongre yapmayarak her seçime katılabiliyor.