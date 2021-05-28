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Son dakika: Yeni seçim barajı kaç olacak? İşte AK Parti'nin Seçim Yasası taslağı!

Son dakika haberine göre Başkan başkanlığında önceki gün gerçekleştirilen MYK toplantısında uzun bir süredir üzerinde çalışılan "" ile ilgili çalışma masaya yatırıldı. AK Parti taslağına göre tabela partilerinin seçime girmesi zorlaşacak. Seçim barajı yüzde 5'e düşürülecek. Partiler ancak seçimin hemen sonrasında 'te grup kurabilecek. İşte detaylar...

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 28.05.2021 Güncelleme Tarihi: 28.05.2021
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Son dakika: Yeni seçim barajı kaç olacak? İşte AK Parti'nin Seçim Yasası taslağı!

'nin Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı taslağa ilişkin bir sunum yaptı. Taslakta yüzde 10 olan seçim barajı yüzde 5'e düşürülüyor. İttifaklar için ise bir seçim barajı düşünülmüyor. En önemli değişiklik ise tabela partilerine ilişkin. Mevcut kanunda seçime girme yeterliliğini bir kez kazanan tabela partileri daha sonraki süreçte kongre yapmayarak her seçime katılabiliyor.

TABELA PARTİLERİNE DÜZENLEME
Yeni getirilecek düzenleme ile tabela partilerinin seçime girmeleri için kongrelerini yapma şartı aranacak. Partilerin 'te grup kurma şartı da değiştiriliyor.

SEÇİMDEN HEMEN SONRA MECLİS GRUBU KURULABİLECEK
Taslakta sadece seçimden hemen sonra grup kurulabilecek. Meclis seçimleri yenileninceye kadar bir daha grup kurulamayacak. Toplantıda daraltılmış seçim sistemi ile ilgili değerlendirmeler de yapıldı.

DARALTILMIŞ SEÇİM SİSTEMİ
AK Parti her bölgeye 7 milletvekili olacak şekilde daraltılmış seçim sistemini düşünüyor. Buna göre 88 olan seçim çevresi 124'e çıkarılacak.

YÜZDE 3 OY ALAN PARTİLERE HAZİNE YARDIMI
AK Parti, barajı geçen partilere Hazine yardımı verilmesi ilgili düzenleme yapılmasından ise vazgeçti. Mevcut kanunda olduğu gibi en az yüzde 3 oy alan partiler Hazine yardımı almaya devam edecek.

TASLAK MHP İLE PAYLAŞILACAK
AK Parti taslağı 'nın diğer ortağı ile paylaşacak. Her iki partinin yapacağı ortak değerlendirmenin ardından taslak yasa teklifine dönüştürülerek Meclis'e sunulacak.

Düzenlemenin önümüzdeki iki ay içerisinde Meclis'e gelmesi ve yasalaşması bekleniyor

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