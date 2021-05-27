Son dakika: Başkan Erdoğan müjdeyi duyurmuştu! Bakan Dönmez detayları paylaştı! Petrol keşfinden ilk görüntüler
Son dakika haberi... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabından verdiği müjdede, "Karadeniz’deki 405 milyar m3’lük doğal gaz keşfimizin ardından, karada da 3 yeni kuyuda petrol keşfettik. Günlük 6.800 varil üretim yapacağımız keşiflerimiz hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'deki 405 milyar metreküplük doğal gaz keşfinin ardından, karada da 3 yeni kuyuda petrol keşfedildiğini duyurdu.
Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda söz konusu 3 kuyudan günlük 6 bin 800 varil üretim yapılacağını belirtti.
Diyarbakır'daki Akoba-1 kuyusundan 2 bin 800, Yenişehir-1 kuyusundan 3 bin ve Kırklareli'deki Misinli-2 kuyusundan günlük bin varil petrol üretileceğini kaydeden Dönmez, "Karadeniz'deki 405 milyar metreküplük doğal gaz keşfimizin ardından, karada da 3 yeni kuyuda petrol keşfettik. Günlük 6 bin 800 varil üretim yapacağımız keşiflerimiz hayırlı olsun." ifadesini kullandı.
Karadeniz'deki 405 milyar m3'lük doğal gaz keşfimizin ardından, karada da 3 yeni kuyuda petrol keşfettik.— Fatih Dönmez (@fatih_donmez) May 27, 2021
Günlük 6.800 varil üretim yapacağımız keşiflerimiz hayırlı olsun.
📍Akoba-1 (Diyarbakır) - 2800 🛢
📍Yenişehir-1 (Diyarbakır) - 3000 🛢
📍Misinli-2 (Kırklareli) - 1000 🛢 pic.twitter.com/qTV0zl4iKO