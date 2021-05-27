Son dakika: Başkan Erdoğan müjdeyi duyurmuştu! Bakan Dönmez detayları paylaştı! Petrol keşfinden ilk görüntüler

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'deki 405 milyar metreküplük doğal gaz keşfinin ardından, karada da 3 yeni kuyuda petrol keşfedildiğini duyurdu.

Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda söz konusu 3 kuyudan günlük 6 bin 800 varil üretim yapılacağını belirtti. Diyarbakır'daki Akoba-1 kuyusundan 2 bin 800, Yenişehir-1 kuyusundan 3 bin ve Kırklareli'deki Misinli-2 kuyusundan günlük bin varil petrol üretileceğini kaydeden Dönmez, "Karadeniz'deki 405 milyar metreküplük doğal gaz keşfimizin ardından, karada da 3 yeni kuyuda petrol keşfettik. Günlük 6 bin 800 varil üretim yapacağımız keşiflerimiz hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Karadeniz'deki 405 milyar m3'lük doğal gaz keşfimizin ardından, karada da 3 yeni kuyuda petrol keşfettik.



Günlük 6.800 varil üretim yapacağımız keşiflerimiz hayırlı olsun.



📍Akoba-1 (Diyarbakır) - 2800 🛢

📍Yenişehir-1 (Diyarbakır) - 3000 🛢

📍Misinli-2 (Kırklareli) - 1000 🛢 pic.twitter.com/qTV0zl4iKO — Fatih Dönmez (@fatih_donmez) May 27, 2021