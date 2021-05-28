Başkan Erdoğan Simay Özen ile buluştu! 23 Nisan'da çizdiği AK Parti logosuyla beğeni toplamıştı







Özen, "Eyüp ağabey, bana 'Bizim logomuzu 23 Nisan için değiştirir misin?' diye sordu. Ben de kabul ettim. Logoyu tasarlamam 3 gün sürdü. Logoyu kafamda 1 gün oluşturdum, 1 gün denemeler yaptım, son günde de ortaya çıktı. 2 logo çizmiştim aslında; ama bu logo seçildi" diye konuştu.