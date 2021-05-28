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Başkan Erdoğan Simay Özen ile buluştu! 23 Nisan'da çizdiği AK Parti logosuyla beğeni toplamıştı

Başkan , 'na özel çizdiği  logosuyla gündeme gelen 6'ncı sınıf öğrencisi  ile bir araya geldi. Özen, AK Parti için tasarladığı logoyu çerçeveleterek, Başkan Erdoğan'a hediye etti.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.05.2021 Güncelleme Tarihi: 28.05.2021
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Başkan Erdoğan Simay Özen ile buluştu! 23 Nisan'da çizdiği AK Parti logosuyla beğeni toplamıştı

dolayısıyla 'nin tüm sosyal medya hesaplarında değiştirilen logosunu tasarlayan, Gazi Umurbey Ortaokulu'nun 6'ncı sınıf öğrencisi , ablası ve annesi ile Başkan 'ı ziyaret etti. Simay, Genel Merkez'de bir araya geldiği Erdoğan'a AK Parti için tasarladığı '' logosunu çerçeve halinde hediye etti.

'LOGOYU TASARLAMAM 3 GÜN SÜRDÜ'
Ziyaretin ardından konuşan Simay Özen, çocukluğundan beri yaptığı resimleri bir platforma yüklediğini, buradaki çalışmalarının da Başkanı 'ın dikkatini çektiğini söyledi.



Özen, "Eyüp ağabey, bana 'Bizim logomuzu 23 Nisan için değiştirir misin?' diye sordu. Ben de kabul ettim. Logoyu tasarlamam 3 gün sürdü. Logoyu kafamda 1 gün oluşturdum, 1 gün denemeler yaptım, son günde de ortaya çıktı. 2 logo çizmiştim aslında; ama bu logo seçildi" diye konuştu.

'ÇOK HEYECANLANDIM'
Tasarladığı logo AK Parti hesaplarından paylaşıldığı için çok mutlu olduğunu söyleyen Özen, "Aydınlık Türkiye'ye, çocuklar mutlu bir şekilde ilerliyorlar; logoda bundan bahsetmeye çalıştım.

Cumhurbaşkanı'mız ile buluşmamda çok heyecanlandım. Benim projem var, onu kendisine anlattım. Ondan da bir söz aldım. Seneye 23 Nisan'da bu projem için Cumhurbaşkanı'mız İzmir'e gelecek.

Cumhurbaşkanı'mıza yaptığım resimleri gösterdim. O da çok beğendi. AK Parti için yaptığım logoyu ve onun yapbozunu Cumhurbaşkanı'mıza hediye ettim" dedi.


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