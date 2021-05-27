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HDP'li Pervin Buldan'dan Millet İttifakı'na birlik çağrısı! "Bizim bir araya gelmemiz kaçınılmaz bir mesele haline geldi"

Eş Genel Başkanı , üyelerine yönelik flaş bir çağrıda bulundu. Buldan "Bizim bir araya gelmemiz kaçınılmaz bir mesele haline geldi. Yeter ki bu meselelerde herkes hem fikir olsun, kararlı ve cesur olsun. Böylesi cesur adımlara ihtiyaç var." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 27.05.2021 Güncelleme Tarihi: 27.05.2021
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HDP'li Pervin Buldan'dan Millet İttifakı'na birlik çağrısı! Bizim bir araya gelmemiz kaçınılmaz bir mesele haline geldi

Bölücü terör örgütü PKK'nın yayın organlarından 'ye program konuğu olan 'li , ittifak ortaklarına yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri için çağrı yaptı.

"YENİDEN BİR ARAYA GELMELİYİZ"

Muhalefet partilerinin 'nin geleceğini düşünüyorsa, yeniden HDP ile bir araya gelmesi gerektiğini vurgulayan Buldan, "Bizim bir araya gelmemiz kaçınılmaz bir mesele haline geldi." ifadelerini kullandı.

Buldan sözlerinin devamında, "Yeter ki bu meselelerde herkes hem fikir olsun, kararlı ve cesur olsun. Böylesi cesur adımlara ihtiyaç var. Cumhur İttifakı'na karşı bunu bir güç birliğine çevirebilirsek, seçimlerde de başarılı olabiliriz" dedi.

HDP'li Pervin Buldan'dan Millet İttifakı'na birlik çağrısı! HDP'Lİ PERVİN BULDAN'DAN MİLLET İTTİFAKI'NA BİRLİK ÇAĞRISI!

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