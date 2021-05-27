HDP'li Pervin Buldan'dan Millet İttifakı'na birlik çağrısı! "Bizim bir araya gelmemiz kaçınılmaz bir mesele haline geldi"

Buldan sözlerinin devamında, "Yeter ki bu meselelerde herkes hem fikir olsun, kararlı ve cesur olsun. Böylesi cesur adımlara ihtiyaç var. Cumhur İttifakı'na karşı bunu bir güç birliğine çevirebilirsek, seçimlerde de başarılı olabiliriz" dedi.

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