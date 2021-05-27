Son dakika: Başkan Erdoğan'dan atama kararları

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, HSK üyeliğine 4 kişi seçildi. Bu isimler, HSK üyeliği sona eren Halil Koç ve Mehmet Akif Ekinci, Trabzon Bölge Adliyesi Başkanı İbrahim Kolcu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ömer Faruk Yıldırım oldu.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI, VARLIK FONU VE REKABET KURULUNA ATAMALAR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi ve Rekabet Kuruluna ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcılığına Adnan Ertem atandı.

Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Aydın görevden alındı, yerine Alpaslan Çakar getirildi.

Rekabet Kurulu üyeliğine ise Cengiz Çolak'ın ataması yapıldı.