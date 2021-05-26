Son dakika | İYİ Parti'deki FETÖ iddiasında yeni gelişme! Ümit Özdağ ifade için adliyede

Bir süre Başsavcı Vekili Mehmet Yılmaz ile görüşen Özdağ, daha sonra ifade vermek için soruşturmayı yürüten terör savcılığına çıktı. Ümit Özdağ İYİ Parti Milletvekiliyken bir televizyon programında yaptığı açıklamada, partinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu iddia etmiş, Kavuncu konusunda genel başkan Meral Akşener'i de uyardığını ancak Akşener'in uyarılarını dikkate almadığını söylemişti.