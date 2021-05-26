26 Mayıs 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika | İYİ Parti'deki FETÖ iddiasında yeni gelişme! Ümit Özdağ ifade için adliyede

Son dakika | İYİ Parti'deki FETÖ iddiasında yeni gelişme! Ümit Özdağ ifade için adliyede

İstanbul Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında ifade vermek için İstanbul Adliyesine geldi. Bir süre Başsavcı Vekili Mehmet Yılmaz ile görüşen Özdağ, daha sonra ifade vermek için soruşturmayı yürüten terör savcılığına çıktı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.05.2021
ABONE OL
Son dakika | İYİ Parti'deki FETÖ iddiasında yeni gelişme! Ümit Özdağ ifade için adliyede

İstanbul Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında ifade vermek için İstanbul Adliyesine geldi.

Bir süre Başsavcı Vekili Mehmet Yılmaz ile görüşen Özdağ, daha sonra ifade vermek için soruşturmayı yürüten terör savcılığına çıktı. Ümit Özdağ İYİ Parti Milletvekiliyken bir televizyon programında yaptığı açıklamada, partinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu iddia etmiş, Kavuncu konusunda genel başkan 'i de uyardığını ancak Akşener'in uyarılarını dikkate almadığını söylemişti.

Bu açıklaması nedeniyle İYİ Parti'den ihraç edilen Özdağ mahkeme kararıyla geri dönmüş, daha sonra da partiden istifa etmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Buğra Kavuncu hakkında soruşturma başlatırken, Kavuncu da 21 Ekim 2020'de bir grup partili ile birlikte İstanbul Adliyesine gelerek Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

'Buğra Kavuncu FETÖ'cüdür' demişti! Flaş gelişme 'BUĞRA KAVUNCU FETÖ'CÜDÜR' DEMİŞTİ! FLAŞ GELİŞME

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA