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Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ'cü eski polis tutuklandı

Yasa dışı yollardan 'a gitmeye çalışırken 'de yakalanan şüphelisi eski polis tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 26.05.2021
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Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ'cü eski polis tutuklandı

Güvenlik güçleri tarafından askeri yasak bölgede yakalanan FETÖ şüphelisi meslekten ihraç polis E.T'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesine getirilen E.T, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Güvenlik güçleri 3 gün önce Bosnaköy mevkisindeki 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrolde, Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüpheli E.T'yi gözaltına almıştı.

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