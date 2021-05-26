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Son dakika: Dışişleri Bakanlığından Suriye rejimi tarafından düzenlenen seçimlere ilişkin açıklama

SON DAKİKA... , " rejimi tarafından bugün düzenlenen seçimler halkın hür iradesini yansıtmayan gayrimeşru bir nitelik taşımaktadır" açıklamasını yaptı.

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Giriş Tarihi: 26.05.2021 Güncelleme Tarihi: 26.05.2021
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Son dakika: Dışişleri Bakanlığından Suriye rejimi tarafından düzenlenen seçimlere ilişkin açıklama

, 'de yapılan seçimlerin halkın hür iradesini yansıtmadığını ve gayrimeşru bir nitelik taşıdığını açıkladı.

BAKANLIK AÇIKLAMASI ŞÖYLE;

"Suriye rejimi tarafından bugün düzenlenen seçimler halkın hür iradesini yansıtmayan gayrimeşru bir nitelik taşımaktadır.

Serbest ve adil olmayan şartlarda tertiplenen sözkonusu seçimler, Suriye ihtilafının siyasi çözümüne ilişkin BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2254 sayılı kararının lafzı ve ruhuyla bağdaşmadığı gibi rejimin siyasi sürece ilişkin samimiyetsiz yaklaşımını da ortaya koymaktadır.

Rejimin sonucu malum seçimleri öne sürerek suni meşruiyet sağlama girişimlerine izin verilmemesi ve BM kolaylaştırıcılığında, Suriyelilerin sahipliğinde ve öncülüğünde yürütülen siyasi sürecin kesintisiz devam ettirilmesi önem taşımaktadır.

Türkiye, bu yöndeki gayretlerini Suriye halkıyla dayanışma içinde kararlılıkla sürdürecektir."

HALKTAN BÜYÜK TEPKİ

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin saldırılarıyla zorla yerinden edilerek İdlib iline sığınanlar ve Fırat Kalkanı Harekatı (FKH) bölgesindeki halk, rejimin oy verme sürecini başlattığı sözde devlet başkanlığı seçimine tepki gösterdi.

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