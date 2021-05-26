Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor
Son dakika haberine göre… Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, Bakan Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantıda azalan vaka sayıları, Türkiye'nin aşı tedariki ve aşılama takvimi görüşülecek.
Toplantıda, 1 Haziran'dan sonra kademeli normalleşmenin nasıl devam edeceği ve tedbirlerin daha da esneyip esnetilemeyeceği sorularının bu toplantıda cevap bulması bekleniyor. Toplantıda ayrıca azalan vaka sayıları, Türkiye'nin aşı tedariki ve aşılama takvimi de görüşülecek.
"BU DÖNEMİ SÜRDÜRMEK İSTİYORUZ"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada bundan sonraki süreçte vatandaşı hızla aşıyla buluşturmak istediklerini belirterek, "Biz artık hastalığı tanıyoruz.
Artık tedavi protokolleri oturdu, sağlık altyapımızı nasıl yönetebileceğimizi biliyoruz ve özellikle bundan sonraki süreçte birinci önceliğimiz vakalardaki düşüşü kalıcı ve sürekli hale getirmek olacak.
Ayrıca bundan sonraki süreçte yasaklarla yönetimden ziyade daha çok kişisel tedbirlerle ve yaygın aşılamayla bu dönemi sürdürmek istiyoruz ve normale dönmek için çaba sarf ediyor olacağız." demişti.
25 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU
Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr'den Türkiye'nin Covid-19 vaka, vefat, ağır hasta, iyileşen, test sayısı ile ilgili 25 Mayıs 2021'e ait tabloyu yayımladı.
Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 104 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 375 kişinin testi pozitif çıktı. 175 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1667 oldu.
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