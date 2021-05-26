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İYİ Parti’nin iftiracısı Engin Dürü: İYİ Partililer vaatlerde bulundu, beni kandırdılar

'nın ilçesinde “Başkan yardımcısı beni dövdü” diye iftira atan provokatör taksici Engin Dürü, gerçeği anlattı. Engin Dürü, “Şikayette bulunmam için İYİ Partililer vaatlerde bulundu. Beni kandırdılar.” ifadelerini kullandı. İYİ Partili yöneticilerle birlikte suç duyurusunda bulunan taksici, iddialarının gerçek olmadığını itiraf ederek şikâyetini geri çekti.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 26.05.2021 Güncelleme Tarihi: 26.05.2021
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İYİ Parti’nin iftiracısı Engin Dürü: İYİ Partililer vaatlerde bulundu, beni kandırdılar

'nın ilçesinde belediyede darp edildiğini öne süren ve İYİ Partili yöneticilerle birlikte suç duyurusunda bulunan taksici, iddialarının gerçek olmadığını itiraf ederek şikâyetini geri çekti.



İddiaların ardından İYİ Parti Başkanı da belediye başkanı ile çalışanları, "Mafya, çete, , zorba" gibi ağır sözlerle suçlamıştı.



Tehdit, taciz ve darp, dolandırıcılık gibi birçok suçtan kaydı bulunan taksici Dürü, bu yönde şikâyette bulunması için İYİ Partililer tarafından birtakım vaatlerle kandırıldığını öne sürdü.



Belediye Başkanı ise İYİ Partili Türkoğlu'nu istifaya davet etti.

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