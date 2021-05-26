26 Mayıs 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri 1 Haziran'da kademeli normalleşme başlıyor! Kafe ve restoranlar açılacak mı?

1 Haziran'da kademeli normalleşme başlıyor! Kafe ve restoranlar açılacak mı?

haberine göre; da saat 16.30’da video konferans yöntemiyle toplanacak. Koronavirüs Bilim Kurulu'nun kararıyla şekillenecek 'kademeli normalleşme'de geri sayım başladı. 'dan sonra ne olacak? Yeni koronavirüs tedbir kararları ne olacak? 1 Haziran'da kafeler açılacak mı? Sokağa çıkma kısıtlama saatleri değişecek mi? İşte detaylar...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.05.2021 Güncelleme Tarihi: 26.05.2021
ABONE OL
1 Haziran'da kademeli normalleşme başlıyor! Kafe ve restoranlar açılacak mı?

haberine göre, koronavirüs salgını sınırlamalarında gözler gününe çevrildi. Bilim Kurulu bugün 'normalleşme takvimi ni görüşecek. "Kafe ve lokantaların yüzde 50 kapasiteyle hizmet vermesi gündemde. Sokak yasağının da hafta içi 24.00'te başlaması, hafta sonu ise 24,00 ile 05.00 arasına çekilmesi gündemde.

Uygulanan 17 günlük tam kapanma süreci ve sürdürülen aşılama programı, günlük koronavirüs tablosuna olumlu yansıdı. Vaka sayılarının 10 binin altına inmesiyle, kademeli normalleşme sürecinde gözler tarihinde.

Bu tarihten itibaren, şu an uygulanan kısıtlama ve yasakların yerini kişisel tedbirler ile yüksek miktarda aşılamaya bırakacağı ifade ediliyor. Bu doğrultuda bazı yasaklar ve kısıtlamaların kaldırılırken bazılarının da esnetilmesi bekleniyor.

Türkiye gazetesinin haberine göre, tedarikte sıkıntı yaşanmaması durumunda bir ay içinde 30 milyon kişinin de aşılanması planlanıyor.

Haziran itibarıyla atılacak 'normalleşme' adımları, bugün toplanacak olan tavsiyeleriyle belirlenecek.

BU SEÇENEKLER MASADA

Kurulun gündemindeki öncelikli maddeler arasında, bölgesel vaka sayıları, sağlık altyapısı ve normalleşme takvimi gibi konular yer alıyor. Normalleşme takvimi kapsamındaysa, ilk olarak yeme içme mekânlarının yüzde 50 kapasiteyle açılması konuşuluyor.

Bu mekânların maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına da dikkat ederek, 1 Haziran'dan itibaren açılacağı düşünülüyor. Ayrıca uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde de değişikliğe gidilmesi hedefleniyor.

Hafta içi uygulanan kısıtlamaların saat 21.00 yerine 24.00'te başlaması ele alınacak seçenekler arasında bulunuyor. Hafta sonu uygulanan kısıtlamanın da bu saate çekilmesi önerilecek. Toplantı sonrası oluşturulacak takvim, gündeme gelecek.

Hafta sonu yasağı kalkacak mı? HAFTA SONU YASAĞI KALKACAK MI?

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA