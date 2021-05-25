25 Mayıs 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Öldürülen teröristlerin sayısı 129'a yükseldi

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Öldürülen teröristlerin sayısı 129'a yükseldi

kuzeyindeki Avaşin-Basyan’da tespit edilen 4 PKK’lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Son dakika açıklaması Milli Savunma Bakanlığından geldi. MSB, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında 4 teröristin daha etkisiz hale getirilmesiyle öldürüleren terörist sayısının 129'a yükseldiğini duyurdu.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 25.05.2021 Güncelleme Tarihi: 25.05.2021
ABONE OL

SON DAKİKA HABERİ | Irak kuzeyindeki Avaşin-Basyan'da tespit edilen 4 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) operasyona ilişkin resmi sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu.

ÖLDÜRÜLEN TERÖRİST SAYISI 129'A YÜKSELDİ

MSB'den yapılan açıklama: "Irak kuzeyindeki Avaşin-Basyan'da tespit edilen 4 PKK'lı terörist daha hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Böylece Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 129 oldu." ifadeleri kullanıldı.

MSB açıkladı! Öldürülen PKKlı sayısı 129a yükseldi MSB AÇIKLADI! ÖLDÜRÜLEN PKK'LI SAYISI 129'A YÜKSELDİ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA