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Son dakika: ABD'den flaş Kudüs açıklaması!

Son dakika haberleri... Bakanı Blinken, 'nin ile ilişkilerine bakan 'teki konsolosluğun yeniden açılacağını duyurdu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.05.2021 Güncelleme Tarihi: 25.05.2021
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Son dakika: ABD'den flaş Kudüs açıklaması!

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, ABD'nin Filistin ile ilişkilerine bakan Kudüs'teki konsolosluğun yeniden açılacağını duyurdu.

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