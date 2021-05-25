A Haber'de kavurucu sıcaklık uyarısı! Hava Tahmin Uzmanı Tekin'den flaş açıklama
Meteoroloji'nin sıcakların artacağı yönündeki uyarılar A Haber canlı yayınında Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Murat Tekin tarafından değerlendirildi. Cuma akşamına kadar yurdun çeşitli kesimlerinde yer yer yağmurların görüleceğini belirten Tekin, "Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 4 ila 7 derece üzerinde olmasını bekliyoruz" şelinde konuştu.
Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Murat Tekin A Haber canlı yayınında kavurucu sıcakların geldiğini duyurdu. Hafta boyunca Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde yer yer yağmurların olacağını belirten Tekin, "Hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde olacak" dedi.
Bu akşamdan itibaren yağmur sisteminin çıkış için hareket edeceğini belirten Tekin, "Geçtiğimiz günlerde ülkemizi etkileyen yağılı sistem bugün itibarıyla yurdu terk ediyor. Bugün Doğu Karadeniz'in doğusu ve Doğu Anadolu'nun doğusunda yağışlar aralıklar devam ediyor." dedi.
Çarşamba gününü değerlendiren Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Murat Tekin, "Daha dar bir alanda yağış göreceğiz. Afyonkarahisar, Ardahan, Kars ve Iğdır çevrelerinde yerel olmak üzere yağış geçişi olacak. Bunun dışında ülkemizin yerlerinde parçalı ve az bulutlu bir havanın olmasını tahmin etmekteyiz." ifadelerine yer verdi.
Tekin, "Perşembe gününe baktığımızda ise Marmara'nın güney doğusu iç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Konya Karaman ve Kayseri çevrelerinde yine yerel olmak üzere öğle saatlerinden sonra gökgürültülü sağanak yağışla geçmesini tahmin etmekteyiz." şeklinde konuştu.
A Haber'de haftayı değerlendiren Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Murat Tekin, "Cuma günü ise bu yağışlı sistem ülkemizin büyük bir bölümünde kendini gösterecek. Gece saatlerinde İstanbul olmak üzere Trakya, yine iç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, iç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde sağanak ve yer yer gökgürültülü sağanklar göreceğiz. Karadeniz kıyılarında hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında diğer yerlerde ise mevsim normallerinin 4 ila 7 derece üzerinde olmasını bekliyoruz." ifadeleriyle sözlerini noktaladı.
KAVURUCU SICAKLAR GELİYOR
Bu hafta hava sıcaklıklarının, Karadeniz kıyı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 4 ila 7 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Yaz iyiden iyiye kendini hissettirmeye başladı.
Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim değerlerinin üzerinde seyredecek.
Meteoroloji'nin sıcaklık tahmin haritası
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sitesinde paylaşılan sıcaklık tahmin haritası çoğu bölgenin kırmızı ve turuncuya bürünmüş olduğunu gösteriyor. (24-32 derece arası)
Hatta Ege Bölgesi'nin haritasında mor renklerin hakim olduğu görülüyor. (32-40 derece arası)
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