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A Haber'de kavurucu sıcaklık uyarısı! Hava Tahmin Uzmanı Tekin'den flaş açıklama

'nin sıcakların artacağı yönündeki uyarılar canlı yayınında Hava Tahmin Uzmanı tarafından değerlendirildi. Cuma akşamına kadar yurdun çeşitli kesimlerinde yer yer yağmurların görüleceğini belirten Tekin, "Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 4 ila 7 derece üzerinde olmasını bekliyoruz" şelinde konuştu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.05.2021
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A Haber'de kavurucu sıcaklık uyarısı! Hava Tahmin Uzmanı Tekin'den flaş açıklama

Hava Tahmin Uzmanı canlı yayınında kavurucu sıcakların geldiğini duyurdu. Hafta boyunca 'nin çeşitli bölgelerinde yer yer yağmurların olacağını belirten Tekin, " mevsim normallerinin üzerinde olacak" dedi.

Bu akşamdan itibaren yağmur sisteminin çıkış için hareket edeceğini belirten Tekin, "Geçtiğimiz günlerde ülkemizi etkileyen yağılı sistem bugün itibarıyla yurdu terk ediyor. Bugün Doğu 'in doğusu ve 'nun doğusunda yağışlar aralıklar devam ediyor." dedi.

Çarşamba gününü değerlendiren Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Murat Tekin, "Daha dar bir alanda yağış göreceğiz. , , ve çevrelerinde yerel olmak üzere yağış geçişi olacak. Bunun dışında ülkemizin yerlerinde parçalı ve az bulutlu bir havanın olmasını tahmin etmekteyiz." ifadelerine yer verdi.

Tekin, "Perşembe gününe baktığımızda ise 'nın güney doğusu iç Ege, 'in iç kesimleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Karaman ve çevrelerinde yine yerel olmak üzere öğle saatlerinden sonra gökgürültülü sağanak yağışla geçmesini tahmin etmekteyiz." şeklinde konuştu.

A Haber'de haftayı değerlendiren Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Murat Tekin, "Cuma günü ise bu yağışlı sistem ülkemizin büyük bir bölümünde kendini gösterecek. Gece saatlerinde olmak üzere , yine iç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, iç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde sağanak ve yer yer gökgürültülü sağanklar göreceğiz. Karadeniz kıyılarında hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında diğer yerlerde ise mevsim normallerinin 4 ila 7 derece üzerinde olmasını bekliyoruz." ifadeleriyle sözlerini noktaladı.

KAVURUCU SICAKLAR GELİYOR

Bu hafta hava sıcaklıklarının, Karadeniz kıyı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 4 ila 7 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Yaz iyiden iyiye kendini hissettirmeye başladı.

Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim değerlerinin üzerinde seyredecek.

'nin sıcaklık tahmin haritası

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sitesinde paylaşılan sıcaklık tahmin haritası çoğu bölgenin kırmızı ve turuncuya bürünmüş olduğunu gösteriyor. (24-32 derece arası)

Hatta 'nin haritasında mor renklerin hakim olduğu görülüyor. (32-40 derece arası)

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