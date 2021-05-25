A Haber'de kavurucu sıcaklık uyarısı! Hava Tahmin Uzmanı Tekin'den flaş açıklama

A Haber'de haftayı değerlendiren Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Murat Tekin, "Cuma günü ise bu yağışlı sistem ülkemizin büyük bir bölümünde kendini gösterecek. Gece saatlerinde İstanbul olmak üzere Trakya, yine iç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, iç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde sağanak ve yer yer gökgürültülü sağanklar göreceğiz. Karadeniz kıyılarında hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında diğer yerlerde ise mevsim normallerinin 4 ila 7 derece üzerinde olmasını bekliyoruz." ifadeleriyle sözlerini noktaladı.

KAVURUCU SICAKLAR GELİYOR

Bu hafta hava sıcaklıklarının, Karadeniz kıyı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 4 ila 7 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.