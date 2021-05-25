Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan kritik temas! Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile görüştü
Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Filistin'deki son gelişmeler ve Türkiye’nin bu konudaki diplomatik çabaları ve ikili ilişkiler ele alındı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ve Ukraynalı mevkidaşının görüşmesinde, Filistin'deki son gelişmeler, Türkiye'nin bu konudaki diplomatik çabaları ve ikili ilişkiler ele alındı.