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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İngiliz mevkidaşı Raab'la görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail'in Gazze'deki katliamları hakkında İngiliz mevkidaşı Dominic Raab ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kritik görüşmede Filistin’deki İsrail vahşetine dikkat çekildi.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 17.05.2021
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İngiliz mevkidaşı Raab'la görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiliz mevkidaşı Dominic Raab ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede, Filistin'deki son gelişmeler ve uluslararası alanda atılacak adımlar ele alındı.

Bu çerçevede, Filistin'deki İsrail vahşetine dikkat çekilerek uluslararası toplumun buna daha güçlü bir tepki vermesinin elzem olduğu vurgulandı.

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