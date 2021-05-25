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Mehmetçik Irak'ta bir PKK mağarasına daha girdi

'nin 'ta devam eden Pençe-Yıldırım operasyonlarında PKK'nın kullandığı bir mağara daha imha edildi. Teröristlerin mühimmatına el konurken, mağara patlatıldı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.05.2021 Güncelleme Tarihi: 25.05.2021
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Mehmetçik Irak'ta bir PKK mağarasına daha girdi

'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamındaki arama tarama faaliyetlerinde tespit edilen bir mağara, içindeki mühimmatla kullanılamaz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, , Irak'ın kuzeyinde başlatılan operasyonda teröristlere darbe vurmaya devam ediyor.

Bölgede gerçekleştirilen arama tarama faaliyetleri kapsamında, girişinde tuzaklanmış 2 el yapımı patlayıcı bulunan tek odalı bir mağara tespit edildi.

Mağaradaki aramada, çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Mayın, ve İmha (METİ) timlerince mağara içindekilerle birlikte imha edildi.

Bu arada, Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, mağara ve mühimmatlar ile imha görüntüleri yer aldı.

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