HDP eski Esenler İlçe Başkanı PKK operasyonunda gözaltına alındı
İstanbul'da 6 ilçede ve başkent Ankara'da 8 adrese PKK operasyonu düzenlendi. Emniyet ekipleri aralarında HDP eski Esenler İlçe Eşbaşkanı N.B.Ö.'nün de olduğu 6 kişiyi yakaladı.
İstanbul ve Ankara'da düzenlenen terör örgütü PKK/KCK operasyonunda eski HDP Esenler İlçe Eşbaşkanı N.B.Ö.'nün de aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda dijital materyaller ele geçirilirken, operasyon anları da kameraya yansıdı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütünün kırsal alanına eleman aktarım faaliyetlerinde bulunduğu şeklinde hakkında ihbar bulunan eski HDP Esenler İlçe Eşbaşkanı N.B.Ö ile terör örgütü adına kırsal alanda faaliyet gösterdikten sonra İstanbul'da olabileceği değerlendirilen şüpheliler ve terör örgütü adına gerçekleştirilen sokak eylemlerine katıldıkları şeklinde haklarında teşhis ve ifade bulunan şüphelilerin yakalanması için harekete geçti.
Önceki gün İstanbul'da 6 ilçede ve Ankara'da 8 ayrı adreste eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Eski HDP Esenler İlçe Eşbaşkanı N.B.Ö.'nün de aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda dijital materyaller ele geçirilirken, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.
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