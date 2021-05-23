Adalar Belediyesi'nde skandalların ardı arkası kesilmiyor! CHP'li meclis üyeleri de ret oyu verdi

DSP'DEN BASIN AÇIKLAMASI: UMARIZ YOLSUZLUK YOKTUR

Adalarda yaşanan skandalın ardından Demokratik Sol Parti (DSP) İlçe Başkanı Nail Murat Pekin tarafından konuya ilişkin basın açıklaması yapıldı. Yapılan basın açıklamasında, sürecin Sayıştay denetiminde devam edeceğine dikkat çekildi.

İnceleme sonunda belirlendiği üzere herhangi bir yolsuzluğun olmamasının temenni edildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bilindiği üzere, 21 Mayıs 2021 tarihli Adalar Belediye Meclis toplantısındaki oylamada, 2020 yılı bütçe kesin hesabı 5 kabul oyuna karşılık 7 ret oyuyla reddedilmiştir. Aşağıdaki yapacağım açıklamada, kanun maddelerine boğulmadan basit olarak durumu açıklamaya çalışacağım. Malumu olduğu üzere, belediyenin tüm parasını harcama yetkisi belediye başkanındadır. Başkan kendisinin yetkisinde olan bu harcamaları, kendisine bağlı başkan yardımcısı ve daire müdürleri üzerinden yapsa da, bu harcanan paraların sorumluluğu başkanın üzerindedir.

Takvim yılı bittiğinde yaptığı harcamaları bir rapor haline getirir ve bu rapora bütçe kesin hesabı denir. Başkan bu raporda, bu bir yıl içinde yapılan harcamaların doğru ve kanuna uygun olarak harcanıp harcanmadığını tespit etmek için belediye meclisine sunar. Buna kısaca ibra denir. Meclis ise kendisini seçen seçmene olan sorumluluğunu yerine getirmek üzere bu harcamaları denetler.