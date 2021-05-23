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Meteoroloji'den hava sıcaklıkları için flaş uyarı! Sıcaklıklar artacak mı? İstanbul'da hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü pazartesi ve salı günü için yaptığı hava durumu tahminleriyle dikkat çekti. Milyonlar özellikle İstanbul ve Ankara için "Pazartesi hava nasıl olacak?" sorusunun cevabını aradı. Meteoroloji İstanbul ve Ankara için önemli uyarılarda bulundu. İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak?

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.05.2021 Güncelleme Tarihi: 23.05.2021
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Meteoroloji'den hava sıcaklıkları için flaş uyarı! Sıcaklıklar artacak mı? İstanbul'da hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftanın hava durumu tahminlerini açıkladı. "Pazartesi günü hava nasıl olacak?" sorusunu yanıtlayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul ve Ankara'ya dikkat çekti.

SICAKLIKLAR YÜKSELİYOR

Önümüzdeki haftaya baktığımız zaman yarından itibaren batıda yağış kesiliyor. Yağışlar biraz doğuya kayıyor. Doğu Anadolu'da biraz yağış var.

Sıcaklıklar gün be gün 1-2 derece yükseliyor. Bugün 23 derece İstanbul gözüküyor, yarın 27 dereceye kadar çıkacak. Önümüzdeki cuma gününe kadar 25-27 derece civarında.

Cuma gününden itibaren yağış geliyor. 5-6 derecelik bir düşüş olacak. Onun dışında kayda değer bir şey yok. Marmara ve Kuzey Ege'de olabilir. Çarşamba günü İç Ege'de biraz yerel yağış olabilir.

DOĞU ANADOLU'DAKİ 6 İLDE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK BEKLENİYOR

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı bulutlu geçeceği bölgede, Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır, Erzincan ve Ardahan çevrelerinde öğle saatlerinden itibaren sağanak ile gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgarın güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği ve kısa süreli fırtına şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Bölgede gece en düşük sıcaklık Ardahan'da 8, Kars'ta 9, Ağrı'da 10, Erzincan ve Erzurum'da 11, Iğdır'da 18 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklığın ise Iğdır'da 31, Ağrı'da 29, Erzurum'da 27, Kars'ta 26, Ardahan'da 25, Erzincan'da 24 derece olması bekleniyor.

DOĞU KARADENİZ VE DOĞU ANADOLU'NUN BAZI KESİMLERİ İÇİN SAĞANAK UYARISI

Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Samsun, Ordu, Tokat, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Bitlis ve Van çevrelerinde yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Samsun, Ordu, Tokat, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Bitlis ve Van çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği, diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın, Akdeniz Bölgesi'nin iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve yüksek kesimlerde fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.

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