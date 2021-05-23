Meteoroloji'den hava sıcaklıkları için flaş uyarı! Sıcaklıklar artacak mı? İstanbul'da hava nasıl olacak?

Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Samsun, Ordu, Tokat, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Bitlis ve Van çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği, diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.