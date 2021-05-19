19 Mayıs 2021, Çarşamba
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MSB açıkladı! Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda toplam 116 terörist yok edildi

Son dakika haberine göre... , "Pençe-Yıldırım Operasyonu kapsamında Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Toplam sayı 116 oldu." açıklaması yaptı.

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Giriş Tarihi: 19.05.2021 Güncelleme Tarihi: 19.05.2021
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MSB açıkladı! Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda toplam 116 terörist yok edildi

devam eden Pençe-Yıldırım Operasyonu hakkında açıklamalarda bulundu. Operasyonda kapsamında toplam 116 terörist etkisiz hale getirildi.

İşte Milli Savunma Bakanlığı açıklaması:

"Pençe-Yıldırım Operasyonu kapsamında Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Toplam sayı 116 oldu."

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