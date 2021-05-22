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Musevi iş insanı Doğan Kasadolu Gazzeli yetimlere destek çıktı

Musevi iş insanı Doğan Kasadolu, terör devleti ’in yetim bıraktığı Filistinli çocukların giderlerini karşılayarak onlara sahip çıkıyor. Sivillerin üzerine bomba yağdıran 'in Filistinli Müslümanlara yönelik saldırıları 'deki Musevi vatandaşların da tepkisine neden oluyor.

DÜNYA Sabah
Giriş Tarihi: 22.05.2021 Güncelleme Tarihi: 22.05.2021
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Musevi iş insanı Doğan Kasadolu Gazzeli yetimlere destek çıktı

Musevi iş insanı Doğan Kasadolu, 'in geçmişten bugüne devam eden ve son olarak Ramazan ayında Filistinli Müslümanlar'a yönelik başlattığı saldırılara karşı her fırsatta tepkisini dile getiriyor.

'in saldırılarına karşı Filistinlilere destek olarak cevap veren Kasadolu, İsrail'in yetim bıraktığı Filistinli çocuklara sahip çıkıyor. Kasadolu, 4 Filistinli yetimin giderlerini üstlendi. İsrail'in Filistinli Müslümanlara yönelik saldırıları 'deki Musevi vatandaşların da tepkisine neden oluyor.

İsrail'in saldırılarına karşı her zaman hakikatin yanında saf tutan Kasadolu, İsrail zulmüne karşı Filistinlilere destek çıkarak tepkisini ortaya koyuyor. Kasadolu, İsrail'in yetim bıraktığı Filistinli çocukların giderlerini karşılayarak onlara destek çıkıyor.

Daha önce 2 yetime sahip çıkan Kasadolu, İsrail'in Ramazan ayında başlattığı son saldırılarından sonra aracılığıyla 2 yetime daha destek oldu. 4 Filistinli çocuğun hayata tutunmaları için çaba sarf eden Kasadolu, "Bu müessif hadiselerin geride kalmasını, dostluk ve barış içinde yaşamak istiyoruz" dedi.

KASADOLU'YA TEŞEKKÜR

İHH da Kasadolu'ya Filistinli yetimlere sahip çıktığı için bir teşekkür belgesi tanzim ederek kendisine takdim etti. Verilen belgede "Adaletin, merhametin ve erdemli merhametin unutulduğu bir dünyada siz paylaşmayı seçtiniz.

olarak mazlum coğrafyalarda yürtümüş olduğumuz çalışmalara katılımlarınızdan dolayı teşekkür eder, esenlikler dileriz" denildi.

İSRAİL'E GÖSTERİLEN TEPKİ ANTİSEMİTİZM DEĞİL

Doğan Kasadolu daha önce de Cumhurbaşkanı 'ın İsrail'e yönelik tepkisinden dolayı antisemit olarak suçlanmasının son derece yanlış olduğunu söylemişti. Kasadolu, "Burada kan akmaktadır, bu akan kan içerisinde hanımların, çocukların kanı akmaktadır.

Bu da Cumhurbaşkanı'nın haklı olarak tepkisini çekmektedir. Sayın Erdoğan tepkisini gösterirken de hiçbir zaman düşmanlığını körüklememektedir.

Biz olarak eşit vatandaşlık şartlarıyla yaşamımızı sürdürüyoruz. Sayın Erdoğan'ın İsrail'in vahşi eylemlerine eleştiride bulunuyor olması kesinlikle Yahudi düşmanlığına delalet etmez" dedi.

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