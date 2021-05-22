Son dakika: Diyarbakır merkezli 16 ilde eş zamanlı operasyon! Paraları 'Bitcoin'e çevirmişler





HESAP HAREKETLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Diyarbakır Siber Suçlar Şube Müdürlüğü'nce ilk kez yapılan teknik takip operasyonunda ele geçirilen hesap cüzdanlarındaki hareketlilik ise dikkat çekti. Çete lideri Murat A. adına açılmış 2 hesaptan birinde 850 'Bitcoin', diğer cüzdanda ise 3 bin 142 'Bitcoin' hareketi olduğu görüldü. Bu hareketliliğin de 217 milyon 400 bin dolar olduğu öğrenildi. Cüzdanlardan birinde de 682 bin 665 dolar olduğu öğrenildi.