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Son dakika: Diyarbakır merkezli 16 ilde eş zamanlı operasyon! Paraları 'Bitcoin'e çevirmişler

Son dakika haberine göre Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis faaliyetlerinde bulunan 83 şüpheliye yönelik 16 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Diyarbakır’da yakalanan 37 şüpheliden 20’si, sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Savcılığa sevk edilen 17 şüpheliden, aralarında çete lideri Murat A.'nın da olduğu 8'i, mahkemece tutuklandı, 9'u ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

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Giriş Tarihi: 22.05.2021 Güncelleme Tarihi: 22.05.2021
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Son dakika: Diyarbakır merkezli 16 ilde eş zamanlı operasyon! Paraları 'Bitcoin'e çevirmişler

'da ve operasyonlarında dijital delilleri tespit eden Siber Şube Müdürlüğü ekipleri, şimdi ise yasa dışı bahis ve dijital dolandırıcılara yönelik çalışma başlattı. 'nın koordinesinde, İl Emniyet Müdürü 'ın yönlendirmesiyle yasa dışı bahis çetesine operasyon düzenlendi.

Diyarbakır merkezli 16 ilde, 18 Mayıs'ta, 83 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda, ekipleri, aralarında çete lideri Murat A.'nın da bulunduğu 37 şüpheliyi gözaltına aldı.

Siber Suçlar Şube Müdürlüğü'nde ifadesi alınan şüphelilerden 20'si, serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden, aralarında çete lideri Murat A.'nın da olduğu 8'i mahkemece tutuklandı, 9'u ise adli kontrolle serbest kaldı.

PARALARI 'BİTCOİN'E ÇEVİRMİŞLER
Şüphelilerin olası operasyonda, paralara el koyulmaması düşüncesiyle elde ettikleri parayı kripto para birimi ''e çevirdikleri öğrenildi.



HESAP HAREKETLERİ DİKKAT ÇEKTİ
Diyarbakır Siber Suçlar Şube Müdürlüğü'nce ilk kez yapılan teknik takip operasyonunda ele geçirilen hesap cüzdanlarındaki hareketlilik ise dikkat çekti. Çete lideri Murat A. adına açılmış 2 hesaptan birinde 850 'Bitcoin', diğer cüzdanda ise 3 bin 142 'Bitcoin' hareketi olduğu görüldü. Bu hareketliliğin de 217 milyon 400 bin dolar olduğu öğrenildi. Cüzdanlardan birinde de 682 bin 665 dolar olduğu öğrenildi.



Diyarbakır Siber Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyon kapsamında evlerde yapılan aramalarda ise 39 cep telefonu, 11 hard disk, 120 SIM kart, 24 flash bellek, 11 hafıza kartı, 6 laptop, 3 tablet, 1 mobil internet sağlayıcı cihaz, 41 kredi kartı, 12 bin 810 TL, 300 dolar, 1000 dinar, 352,63 gram altın ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

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