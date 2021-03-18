Bitcoin bir aileyi yok etti! Antalya'daki katliamla ilgili çarpıcı ifade: Pırıl pırıl bir çocuktu
Antalya’da oturdukları evde, anne ve babası ile ablasını öldürüp intihar eden Mustafa Gider'in halası Nimet Güler, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Güler, "Yeğenimi bitcoin yaktı" derken yaşananlara ve Mustafa Gider'e ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte detaylar...
Otel fotoğrafçısı Mustafa Gider (40), babası Muzaffer (73), annesi Işık Gülsen Gider (65) ve ablası Gamze Gider'i (43) başlarından vurduktan sonra intihar etmişti. İstanbul'dan cenaze işlemleri için gelen hala Esin Güler, yeğenini bitcoin olarak bilinen sanal paranın yaktığını belirterek dikkat çeken ifadeler kullandı.
BITCOIN UĞRUNA BİR AİLE YOK OLDU İDDİASI
Bitcoin yüzünden Antalya'da bir aile yok oldu. Aynı aileden otel fotoğrafçısı olan Mustafa Gider'in (40), birlikte yaşadığı annesi, Önceki gece Muratpaşa ilçesi Güzeloba mahallesinde bulunan bir sitedeki 3 katlı villada baba Muzaffer (73) ve eşi Işık Gülsen Gider (65) ve kızları Gamze Gider'in (43) başlarından vurduktan sonra intihar eden Mustafa Gider'in cenazeleri yakınları tarafından gözyaşları arasında alındı.
YEĞENİM PIRIL PIRIL BİR ÇOCUKTU
"Yeğenim Mustafa pırıl pırıl bir çocuktu. Bunları nasıl yaptı bilmiyorum.
ONU BİTİREN BITCOIN OLDU
Ancak onu bitiren bitcoin oldu. Önce 250 bin, sonra 60 bin lira kaybetti. Sonra arabasını sattı. En son arkadaşından 35 bin lira borç alıp bitcoine yatırmış. Onu da kaybetmiş."
TOPRAĞA VERİLDİLER
4 kişilik Gider ailesi, Kurşunlu Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.
BORCU OLDUĞU DOĞRU DEĞİL
Cenazeleri araçlara konması sırasında İstanbul'dan cenaze işlemleri için gelen hala Esin Güler yeğenini piyasaya 150 bin lira borcu olmadığını söyledi.