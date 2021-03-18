Bitcoin bir aileyi yok etti! Antalya'daki katliamla ilgili çarpıcı ifade: Pırıl pırıl bir çocuktu

BITCOIN UĞRUNA BİR AİLE YOK OLDU İDDİASI

Bitcoin yüzünden Antalya'da bir aile yok oldu. Aynı aileden otel fotoğrafçısı olan Mustafa Gider'in (40), birlikte yaşadığı annesi, Önceki gece Muratpaşa ilçesi Güzeloba mahallesinde bulunan bir sitedeki 3 katlı villada baba Muzaffer (73) ve eşi Işık Gülsen Gider (65) ve kızları Gamze Gider'in (43) başlarından vurduktan sonra intihar eden Mustafa Gider'in cenazeleri yakınları tarafından gözyaşları arasında alındı.